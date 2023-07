Credit Suisse-Ubs, ipotesi piano a due tempi per taglio di un quarto del personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fatto che ci saranno tagli agli organici dell’aggregato Ubs-Credit Suisse è praticamente sicuro; sui tempi e sui modi di questi tagli non ci sono invece certezze, ma le voci si diffondono a ondate. Secondo le ultime in ordine di tempo, riprese dai media elvetici, i tagli dovrebbero iniziare in settembre presso Credit Suisse.

Nel breve termine sarebbero soppressi circa 10mila posti di lavoro in tutto il mondo...