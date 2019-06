Crediti deteriorati, ecco come stanno andando le Gacs garantite dallo Stato

4' di lettura

Le Gacs hanno di fatto trasformato, con il loro utilizzo da parte delle banche, il mercato italiano dei crediti deteriorati. Si tratta dunque di un mercato che ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni.

Ma vediamo i dati complessivi. Tra il 2015 e il 2018 si è passati infatti da da 340 miliardi di Npe (non-performing exposures) a 180 miliardi. Per quanto riguarda gli Npl (non performing loan) , invece, da 199 a 97 miliardi. E' il caso di ricordare che le esposizioni bancarie non performing, il cui totale è definito Npe, si articolano in: Npl (o bad loans) che costituiscono lo stato più grave del credito in sofferenza; Utp (unlikely to pay), situazioni di sofferenza con creditore ancora in bonis; e Past Due (ossia scaduto).

Dopo aver raggiunto il picco di 340 miliardi di euro nel 2015, in Italia il volume delle esposizioni non-performing – gli Npe – ha intrapreso un costante percorso di riduzione, tanto da attestarsi a circa 180 miliardi di euro a fine 2018. L’intensità della riduzione è andata via via intensificandosi nel corso degli anni, con una riduzione annua degli Npe pari al -5% nel 2016 (-16 miliardi di euro), del -19% nel 2017 (-59 miliardi di euro) e addirittura del -31% nel 2018, equivalente a -81 miliardi di euro in termini assoluti. Il trend migliorativo ha riguardato tutte le tipologie di Npe, ma in particolare soprattutto gli Npl.

Gli Npl, dopo essere rimasti bloccati a quota 199 miliardi di euro per due anni consecutivi (2015, 2016), sono poi scesi a 164 miliardi di euro (-17% nel 2017) per scendere sotto “quota 100” toccando i 97 miliardi di euro nel 2018 (-41%). - I Past Due sono passati da 13,8 miliardi di euro nel 2015, a 7,5 miliardi di euro nel 2016 (-46%) a 4,9 miliardi di euro (2017, -35%) per raggiungere quota 4 miliardi di euro a fine anno (2018, -17%). Gli Utp , situazioni con creditori in difficoltà ma ancora “vivi” e in bonis, sono passati da 124 miliardi di euro (2015), a 115 miliardi di euro (2016, -8%) a 92 miliardi di euro (2017, -20%) per raggiungere quota 79 miliardi di euro (2018, -15%).



Sono stati diversi i fattori che hanno incentivato questa massiva riduzione degli stock di crediti non-performing e tra questi c’è da citare il coinvolgimento governativo. Con il Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18 il Governo italiano tre anni fa ha dato vita alla Gacs (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze), schema di garanzia statale per i titoli senior emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di Npl.