Crediti e patrimoni per rafforzare imprese in affanno

Riassetti patrimoniali, private equity, liquidità ma anche procedure concorsuali, incentivi agli investimenti e perfino consulenza sulle attività di beneficenza. L’universo del diritto tributario e dell’assistenza fiscale non si sta risparmiando in questi mesi di lockdown e farà i conti, nel futuro, con un’agenda necessariamente dettata dalla pandemia. Su tutti fronti, ma anche nella gestione dello studio e nelle relazioni con i clienti.

I temi fiscali

«L’attività al momento è focalizzata principalmente sulle operazioni di riassetto patrimoniale delle aziende, che paiono aver colto la circostanza drammatica del Covid come occasione (o forse necessità) per sistemare alcune questioni pendenti da tempo», spiega Marco Abramo Lanza, socio dello studio milanese Biscozzi Nobili Piazza, 54 professionisti all’attivo tra avvocati e commercialisti. «Questo - prosegue Lanza - ha luogo principalmente per le aziende familiari, dove la catena decisionale è particolarmente breve; ma ci aspettiamo si verificherà anche per le imprese multinazionali a direzione manageriale». Il futuro è tutto sotto il segno delle conseguenze della serrata: «Su un piano più generale - conclude Lanza - va tenuto presente che tra gli effetti del lockdown c’è anche quello della residenza fiscale delle società “holding” e delle persone fisiche, abituati ad una mobilità non verificabile in questo periodo».

«Il nostro studio - dice Lorenzo Piccardi,managing partner e socio storico di Tremonti Romagnoli Piccardi e associati, 40 professionisti tra le due sedi di Roma e Milano - ha supportato pro bono le innumerevoli manifestazioni di generosità dei nostri clienti che si sono prodigati per aiutare il Paese in questo momento così difficile». Ma la burocrazia non è andata in quarantena: «Purtroppo il nostro sistema fiscale è talmente complesso che anche “fare del bene” necessita di una consulenza ad hoc». La pressione avvertita dalle imprese clienti fa spingere l’acceleratore sui finanziamenti e sulla complessa macchina burocratica per accedere ai fondi, soprattutto quelli soggetti alle garanzie statali. «Sia il tema dei crediti di imposta, sia quello dei prestiti garantiti sono centrali nella nostra attibità di assistenza», prosegue Piccardi.

Ed è uno dei focus che tiene impegnati anche i professionisti dello studio Pirola Pennuto Zei e associati. «Siamo particolarmente focalizzati sull’assistenza per le problematiche fiscali connesse all’emergenza Covid-19 - dice Giuseppe Pirola, partner e socio fondatore dello studio che oggi conta 600 professionisti e 10 sedi in Italia - stiamo lavorando molto sui prestiti garantiti e sulla liquidità in generale, grazie anche al supporto di Pirola Corporate Finance: in questo ambito i clienti dimostrano di gradire molto un supporto di tipo completo ovvero sia di consulenza finanziaria sia legale».