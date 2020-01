Crediti con il fisco, addio home banking: si passa solo dal sito delle Entrate Dai crediti maturati nel 2019 obbligatorio anche per i privati cittadini effettuare compensazioni tramite canali dell’Agenzia o intermediari abilitati di Giovanni Parente e Lorenzo Pegorin

Addio all’home banking. La stretta sull’utilizzo dei crediti fiscali contenuta nel decreto collegato alla manovra 2020 cambia le regole non solo per imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Anche per i privati cittadini, infatti, scompare la possibilità, a partire dai crediti maturati nel 2019, di utilizzare l’home banking per effettuare compensazioni nel modello F24. I canali obbligatori diventano quelli online dell’agenzia delle Entrate e quindi bisognerà essere registrati ai servizi di Fisconline.



Il saldo zero

Una novità che si allinea a quanto avvenuto già con i modelli F24 a saldo zero, ossia quando il credito utilizzato abbatteva completamente l’importo a debito. Già in questo caso era precluso passare dai canali di home banking. Lo stesso accade ora anche se c’è un saldo a debito per il contribuente, che utilizza un credito in compensazione.



La compensazione dell’Imu di giugno

Situazione che potrebbe verificarsi, ad esempio, in occasione dell’acconto Imu in scadenza il 16 giugno 2020. In questo caso, chi vorrà far valere un credito d’imposta 2019 nella delega di pagamento (il modello F24) dovrà farlo sul canale online delle Entrate. L’alternativa è quello di passare da un intermediario abilitato (un Caf o un professionista).

Ma attenzione, perché in una situazione simile bisognerà fare attenzione anche all’altro limite introdotto dal decreto fiscale collegato alla manovra. Infatti, qualora il credito Irpef con cui si riduce il versamento Imu sia superiore a 5mila euro sarà obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, ad esempio il 730 per chi può presentare questo modello, e aspettare 10 giorni prima di sfruttare il credito d’imposta.



Quest’ultimo discorso cade, invece, quando il credito è inferiore a 5mila euro. In questo caso, non c’è l’obbligo di passare prima dalla dichiarazione.