Crediti netti verso l’estero: per l’Italia mai così alti

L'ultimo aggiornamento delle statistiche della Banca d'Italia sui conti con l'estero contiene una novità interessante: la posizione patrimoniale netta (Pne) internazionale dell'Italia ha raggiunto il record assoluto di 132 miliardi di euro. Il dato, pubblicato lo scorso 19 maggio, si riferisce al valore della Pne a fine 2021 e conferma il posizionamento al 4° posto del nostro paese nell'area euro per crediti netti (attività meno passività finanziarie) verso il resto del mondo.

I primi tre posti della classifica sono occupati da Germania, Paesi Bassi e Belgio, tutti paesi core che sono sul podio da almeno dieci anni (cfr. Figura 1). L'Italia, invece, è entrata solo di recente (settembre 2020) nel gruppo dei paesi che sono a credito con l'estero grazie a un continuo miglioramento che le ha permesso di ridurre progressivamente il suo debito netto col resto del mondo (arrivato a -409 miliardi di euro nel primo trimestre 2014) e, quindi, di passare in attivo. Altri paesi periferici come Spagna e Grecia sono ancora in rosso e intanto l'Italia ha sorpassato non solo la Francia ma anche altri nomi di rilievo come Austria e Lussemburgo.



POSIZIONE PATRIMONIALE NETTA SULL’ESTERO DI ALCUNI PAESI DELL’EUROZONA Loading...

In poco più di sette anni (da aprile 2014 a dicembre 2021), la nostra PNE è cresciuta di 541 miliardi di euro, portandosi a un valore pari al 7,4% del PIL. Un traguardo notevole, anche se ancora lontano dalle percentuali molto elevate che si registrano nei Paesi Bassi, dove i crediti netti sull'estero valgono più del 90% del PIL, e in Germania, dove la PNE è pari al 68,4% del PIL. Ma del resto in questi due paesi le dimensioni della PNE rispetto a quelle delle rispettive economie sono abnormi e riflettono un evidente squilibrio macroeconomico (anche se paradossalmente così non è rispetto ai criteri della procedura per squilibri macroeconomici eccessivi della Commissione Europea).

Cosa c'è dietro il boom dell'Italia?

Un po' di algebra della Bilancia dei Pagamenti (BoP) permette di capire quali sono state le variabili che hanno guidato la ragguardevole performance della Pne italiana negli ultimi anni. Come noto, la variazione della posizione netta sull'estero di un paese in un dato periodo è pari alla somma della variazione registrata in quello stesso periodo dalle Partite Correnti, dal Conto Capitale e dalla voce “Errori e Omissioni” della BoP, più un'ulteriore componente di aggiustamento che riflette le variazioni nei prezzi e nei tassi di cambio intervenute nel periodo considerato. Analizzando la dinamica di queste voci per l'Italia (cfr. Figura 2), scopriamo che i drivers del recupero della Pne sono stati essenzialmente due: gli aggiustamenti di valutazione e l'aumento del surplus delle Partite Correnti.

Tra aprile 2014 e dicembre 2021 gli aggiustamenti (barre gialle) hanno dato un contributo positivo di 196 miliardi di euro, mentre l'avanzo delle Partite Correnti è cresciuto di 352 miliardi di euro (barre rosse). Un apporto trascurabile è arrivato dal Conto Capitale e, infine, gli Errori e Omissioni hanno avuto un modesto impatto negativo.