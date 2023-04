Crediti, Poste pronta a ripartire Cdp apre a soluzione di sistema

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Poste è pronta a riaprire. È la prima conferma ufficiale della prossima ripartenza di una piattaforma che, nei mesi scorsi, ha rappresentato uno degli snodi chiave per il mercato delle cessioni. Ed è arrivata ieri dal condirettore generale di Poste italiane, Giuseppe Lasco: «Siamo assolutamente pronti per ripartire, laddove ci sia una condivisione, anche con il Governo, perché anche alla luce delle ultime disposizioni del governo la nostra attività è diretta ai privati, alle famiglie».

Dopo Banco Bpm, che nei giorni scorsi aveva parlato di una cauta apertura a nuove operazioni, e Crèdit Agricole, che si era detta pronta a ripartire, ora è il momento del soggetto che più di tutti ha operato sul mercato delle cessioni di taglio piccolo. Non sono ancora noti i tempi e, per ora, il portale di Poste è ancora chiuso; ma le prospettive a questo punto sono positive. Anche se, sul fronte della nuova società veicolo, che dovrà comprare crediti fiscali, Lasco dice: «Non siamo coinvolti e non siamo interessati a questa piattaforma».

Maggiori aperture arrivano, invece, da Cassa depositi e prestiti. Sull’ipotesi di un veicolo ponte che sblocchi la situazione dei crediti incagliati «per il momento non siamo direttamente coinvolti in nessuna iniziativa, ma se ce n’è una di sistema che può dare una mano alla ripresa del Paese siamo disponibili a valutarla con serenità e obiettività». È quanto ha detto ieri l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco.

Si tratta del veicolo finanziario, promosso da Enel X, che nascerà per sbloccare i crediti incagliati. Il primo a parlarne è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: «È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l’arretrato». Una traccia alla quale, nelle ore successive, proprio il ceo di Enel X, Francesco Venturini, ha aggiunto diversi elementi, parlando di «un veicolo finanziario che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato».

Mettendo in fila questi pezzi, l’ipotesi è che le banche continuino a fare il lavoro di due diligence sulla formazione dei crediti di imposta, guidando le procedure di raccolta dei documenti e comunicazione all’agenzia delle Entrate. In questo modo, agli step successivi arriveranno solo crediti verificati e dotati di tutto il dossier di documenti richiesto dalla legge per scongiurare la responsabilità solidale.