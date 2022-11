Crediti prescritti in 5 anni dalla fine del rapporto

Fa eccezione a questo principio di diritto il pubblico impiego, per la sua particolare disciplina normativa, che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali contro la risoluzione del rapporto, tali da escludere che il lavoratore possa far valere i propri diritti per il timore di essere licenziato. Quindi, nel pubblico impiego il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto.

L'applicazione della diffida

Secondo l’Ispettorato, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto della diffida accertativa i crediti, che siano certi, liquidi ed esigibili, dei quali il dipendente sia titolare, tenuto conto che il termine iniziale di prescrizione inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sul fronte della diffida accertativa, il Dl 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, aveva già previsto diverse novità. In particolare, ha eliminato la convalida, ha ridotto le tempistiche e ha, infine, esteso la notifica dell’atto anche all’obbligato in solido. L’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 stabilisce infatti che in caso di appalto il committente è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori sia le retribuzioni sia i contributi e premi assicurativi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

L’Ispettorato, perciò, con la nota 441/2021 aveva precisato che il personale ispettivo potrà considerare l’interruzione del termine biennale da parte del lavoratore con un atto di diffida stragiudiziale o con il ricorso giudiziario nei confronti del committente. In tal caso, conclude la nota, sarà possibile emettere la diffida accertativa per i crediti vantati dal lavoratore, purché non sia intervenuta la prescrizione quinquennale del credito dall’atto interruttivo della decadenza, fermo restando i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Con nota 1107 dell’11 dicembre 2020 l’Ispettorato ha anche chiarito che il regime della responsabilità solidale incontra dei limiti. In primo luogo, i trattamenti retributivi dovuti sono circoscritti al periodo di esecuzione dell’appalto (Cassazione 444/2019).