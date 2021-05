«Crediti a rischio, attesa valanga da 130 miliardi Ma le banche reggeranno»

Ma gli investitori stranieri, ha fatto notare Palenzona « non sono mai venuti meno nella filiera immobiliare. C’è una liquidità enorme – ha aggiunto – che si sta realizzando in questi giorni, con gare di valore di 800 milioni di euro e anche oltre. In aree come quella milanese, ma non solo, esiste uno sviluppo sempre più incalzante».

Semmai, per il presidente di Prelios «Il tema è assicurare a questi investitori la certezza del diritto e tempi di esecuzione abbastanza definiti». E aggiunge: «C’è ancora qualche problema di efficienza e trasparenza dell’amministrazione, gli investitori internazionali ci sono, saranno ancora più attivi ma abbiamo un’esigenza centrale di regole e di efficacia. Regole – ha concluso – che debbono esserci prima di quando si incomincia a lavorare e che non possono essere cambiate in corso d’opera».

Insomma, ancor prima dei soldi serve l’affidabilità delle regole.

«Quello che frena gli investitori – ha chiarito il presidente di Prelios – è il caos delle norme, i troppi interlocutori, i tempi incerti dei permessi, la giustizia troppo lenta».

Quindi, «per costruire davvero la Next Generation – ha concluso Palenzona – non servono i soldi ma regole certe. E senza regole e riforme il Fondo Next Generation Ue non potrà essere messo a terra. Abbiamo la fortuna di avere una credibilità legata alla presenza di Mario Draghi nel Governo, abbiamo città stupende nel Paese e se siamo in grado di fare progetti interessanti, come ha fatto Milano, abbiamo grandi investitori stranieri interessati a investire nel più bel Paese del mondo».