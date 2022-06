Crediti semideteriorati? «La chiave è agire per tempo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il mercato degli Utp in Italia è in forte crescita. Con il nodo degli Stage 2, che sono crediti ancora in bonis ma che rischiano di finire negli incagli delle banche. «C'è una forte correlazione - spiega Riccardo Serrini, amministratore delegato di Prelios – tra andamento del Pil e stock dei crediti, oltre che una correlazione inversa tra andamento del Pil e default aziendali. Quest'ultimo ha avuto un picco con la crisi del 2007 e la crisi del debito sovrano: attualmente è sotto l'1%, ma ci sono aspettative per una crescita doppia, avvalorata da una montagna di crediti che sono in fase in stage 2: volumi per oltre 200 miliardi di euro nei bilanci delle banche. Queste ultime sono lavoro per deleveraging, ma ormai il 14% dei crediti performing sono entrati in stage 2, E' li che bisogna cercare di prevenire».

Tra chi ha un ruolo in questa partita aperta per il futuro delle aziende e quindi del tessuto economico del Paese c'è il gruppo Generalfinance, società attiva nei finanziamenti alle imprese sotto stress finanziario, prossima alla quotazione a Piazza Affari. «La nostra è una attività anticlica – spiega Massimo Gianolli, amministratore delegato di Generalfinance - con un trend in fortissima crescita: si parla di volumi fino a 30 miliardi euro. La lezione che abbiamo avuto dal passato è che le imprese sotto stress vanno trattate per tempo con strumenti adatti, la situazione va affrontata prima che peggiori. Il mercato sta diventando molto piu pro attivo, si sta aprendo un mercato che prima non c'era. L'aspetto della velocità è fondamentale, occorrono interventi rapidi senza perdere tempo”.

Loading...

Bisogna affrontare gli Utp il prima possibile – continua Serrini - possibilmente già nella fase di stage 2, per fare un esempio è meglio entrare in pronto soccorso da codice verde e non rosso. Se si interviene sugli stage 2, le società hanno ancora accesso al credito. Quando il credito diventa utp, è invece molto più difficile per la banca concedere nuovo credito. Un dato ulteriore è interessante: nella tipologia nel mondo utp, il 72% è di origine corporate, in larga parte riferibile a piccole e medie aziende. Questa sfida si affronta con team specializzati e data management. Noi investiamo nel mondo della tecnologia e dell'innovazione, ma è il gestore colui che prende la decisione finale, supportato dai sistemi cioè It e data management”.

E che tutto il settore sia sotto i riflettori lo dimostra anche l'imminente quotazione di GeneralFinance: “Lo sbarco – continua Gianolli - è atteso a giorni, il book è coperto ed è stato raggiunto l'obiettivo e superato. Il 29 giugno è la data fissata per l'Ipo, un percorso iniziato 7 anni fa quando a causa di crolli generalizzati di Borsa rinunciammo all'Ipo. Con il senno di poi le scelte sono state fatte con raziocinio. Per quanto riguarda il settore, questo mondo è totalmente cambiato, ci sono diversi attori, e questo favorevole, c'è spazio per la concorrenza e la specializzazione con particolare attenzione alla tecnologia. Siamo ormai un attore del fintech, su questo versante”. Un ultimo spunto è per la riforma della giustizia “fondamentale – secondo quanto spiega Serrini – per far sì che le procedure concorsuali abbiano successo e che le banche non chiudano frettolosamente i rubinetti dei finanziamenti. La riforma della giustizia è fondamentale a livello governativo come sono stati fondamentali per il settore le Gacs, che hanno fatto ripartire il mercato delle cartolarizzazioni pubbliche, con 100 miliardi di Gacs, ferme da 9 anni”.