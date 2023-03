Credito, i big godono ancora di buona salute

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il boom dei ricavi, alimentato dalla stretta della politica monetaria della Bce, e una qualità del credito ancora sotto controllo, a testimonianza della solidità del tessuto economico di fronte alle crisi globali di questi mesi, hanno consentito alle principali banche attive nel Nord Est di archiviare un 2022 in netta crescita.

È quanto emerge dall’ultima tornata di conti trimestrali, che consente di fare un bilancio sullo stato di salute non soltanto degli istituti di credito, ma anche del sistema imprenditoriale dei territori di riferimento.

Loading...

Partendo dall’analisi dei numeri forniti dai principali istituti regionali con sede nel Triveneto, Volksbank ha chiuso il 2022 con un utile netto salito del 7,8% grazie al +19% del margine di interesse. La redditività ha così raggiunto il livello record del 9,6% in termini di ritorno sul patrimonio tangibile, grazie anche a rettifiche su crediti più che dimezzate rispetto al 2021. Dati che consentono all’istituto altoatesino di guadare con fiducia anche al 2023: «Vediamo ancora un anno positivo perché le previste problematiche sui crediti non si stanno ancora avverando», ha sottolineato il direttore generale Alberto Naef, spiegando che le aziende clienti «sono riuscite a gestire bene l’impatto dell’aumento dei costi e quindi a mantenere marginalità». Passando ai “cugini” di Sparkasse, l'utile individuale (al netto dell'acquisizione di CiviBank) del 2022 è cresciuto del 4,7% facendo segnare anche in questo caso il livello massimo nella storia della banca.

L’aumento dei tassi ha messo le ali al margine di interesse, balzato del 36,8 per cento. «I risultati record sono di grande soddisfazione», ha commentato il presidente Gerhard Brandstätter, ricordando che l’operazione CiviBank rende l’istituto «la più importante realtà territoriale del Nord Est». Passando all’esame dei bilanci dei big nazionali con maggiore presenza nei territori del Nord Est, sia Intesa Sanpaolo che UniCredit hanno annunciato risultati in deciso aumento e sostanziosi piani di remunerazione degli azionisti. Il margine di interesse è cresciuto rispettivamente del 20,2% e del 18,6%, mentre il costo del credito, al netto delle esposizioni alla Russia, è sceso rispettivamente a 30 punti base da 59 per Intesa e a 23 punti da 37 per UniCredit, riflettendo un contesto economico che ancora non registra la temuta impennata delle insolvenze a causa della crisi energetica e della corsa dell'inflazione. Per quanto riguarda nello specifico l’andamento nel Nord Est, a fine 2022 lo stock impieghi della banca guidata dall’ad Carlo Messina era di 42 miliardi in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dove lo scorso anno l’istituto ha riportato in bonis quasi 400 imprese. «Il sistema produttivo triveneto sta avanzando in modo deciso nella transizione green e la nostra banca ne sostiene gli investimenti con soluzioni dedicate», rimarca Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia.

Il Triveneto, rincara da parte sua Cristina Balbo, a capo di Veneto Ovest e Trentino Alto Adige, «si conferma un territorio resiliente con un tessuto economico e imprenditoriale reattivo, internazionale e aperto a cogliere le opportunità messe a disposizione dal Pnrr». UniCredit, d’altra parte, ha erogato nell’area nuovo credito per 3,5 miliardi, per uno stock totale di impieghi di 17,2 miliardi.