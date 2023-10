Credito cooperativo, nuovo colosso veneto

La sfida del nuovo istituto dal punto di vista competitivo, analizza Piva, sarà «puntare molto sulla relazione, sul modello di banca che innova: i nostri clienti – ha chiarito - usano tutte le dotazioni informatiche, però serve un forte modello relazionale, consulenziale, di attenzione a famiglie e piccole imprese». Ovviamente «facendo tutto questo in modo efficiente: noi riteniamo che si possa mantenere marginalità anche con questo modello appoggiandoci ai servizi del gruppo Iccrea». «Mantenere una banca retail così capillare stand alone – ammette infatti il presidente - non sarebbe possibile senza il gruppo».

«Come gruppo – gli fa eco Maino - continueremo ad accompagnare la crescita di questa nuova Bcc al fine di proporre a soci e clienti servizi e soluzioni di primo livello, con risposte immediate e puntuali per lo sviluppo delle aziende e la gestione dei risparmi delle famiglie». La citata capillarità non sarà toccata: nessun esubero, né chiusure di sportelli «anche perché non abbiamo sovrapposizioni territoriali», assicura Piva.

Per la Bcc di Verona e Vicenza, nata nel 2021 dall’aggregazione tra la Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e la Banca di Verona e cresciuta nel 2022 inglobando anche CereaBanca 1897, l’operazione segna il punto di arrivo di un percorso di crescita che Piva giudica ora terminato. «Non ci saranno altre operazioni – spiega -, non necessariamente dobbiamo essere dappertutto». Quanto alla convivenza sul territorio con i “cugini” di Cassa Centrale, l’altro gruppo del credito operativo italiano che proprio nel Triveneto, Piva nota che «c’è una sana competizione, in particolare tra le singole banche. Diciamo che il Triveneto per entrambi i gruppi esprime delle leadership dal punto di vista bancario anche perché si tratta di regioni a fortissima vocazione cooperativa».

«Fossimo rimasti uniti…», conclude con un rimpianto, alludendo al tentativo di creare un unico gruppo bancario cooperativo nazionale: «A me spiace moltissimo, ma ora dobbiamo solo gestire e andare avanti».

