Credito d’imposta, al via le domande per agenzie viaggi e tour operator

È il giorno di “Digitour”: agenzie di viaggio e tour operator possono fare domanda per vedersi riconosciuto un credito d’imposta. Si tratta di una soluzione messa sul tavolo dal ministero del Turismo e gestita da Invitalia (la norma di riferimento è il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021). L’iniziativa è prevista dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e punta a mettere agenzie di viaggio e tour operator nelle condizioni di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di investimenti e attività di sviluppo digitali.

Come fare domanda

Le domande di concessione del credito di imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura online dalle ore 12 di venerdì 4 marzo alle ore 17 del 4 aprile 2022 dalla piattaforma di Invitalia. Per richiedere le agevolazioni è necessario essere in possesso di un'identità digitale (SPID, CNS, CIE) e accedere all’area riservata per compilare online la domanda. Inoltre bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Al termine della procedura online viene assegnato un numero di protocollo elettronico. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione. Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto (4 aprile 2022), e fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il ministero del Turismo procede alla

concessione del credito d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità Invitalia, in qualità di soggetto gestore, procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

98 milioni di budget

La dotazione complessiva della misura è di 98 milioni di euro, così distribuiti: 18 milioni per il 2022; 10 milioni per il 2023; 10 milioni per il 2024; 60 milioni per il 2025.

Il 40% delle risorse destinato al Sud

Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti da realizzarsi al Sud, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I requisiti per fare domanda

Le agenzie di viaggio e i tour operator che possono presentare domanda devono essere iscritte al registro delle imprese e avere la sede operativa sul territorio nazionale; essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e rientrare nei codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12. Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi alla concessione dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati