Sconti, servizi e bonus giovani: guerra tra i big delle carte di credito Vacanze all’estero, viaggi studio, soggiorni oltreconfine: mosse e offerte per evitare di perdere denaro in commissioni extra e prelievi di contante. Gli strumenti che proteggono dall’impatto del cambio della valuta di Lucilla Incorvati

Fino a settembre 30 milioni di italiani andranno in vacanza. Spostamenti, soggiorni, pernottamenti e ristoranti saranno pagati nella quasi totalità con moneta di plastica: la via più pratica e spesso anche la più economica, quando si paga in valuta diversa dall’euro. Moneta di plastica vuole dire carta di credito ma anche di debito e ricaricabile, legata al proprio conto corrente oppure no. Da non trascurare la via digitale che si fa largo e consente di pagare da uno smartphone mediante app.

Carta di debito, credito o ricaricabile? Dipende dall'uso

Solo la carta di credito è un vero “affidamento”, una concessione di credito che non è addebitata immediatamente e per assegnarla si tiene conto del profilo finanziario del richiedente. In alcuni casi il limite di spesa mensile fissato (proprio in occasione di viaggi lunghi e in famiglia) si può alzare. Con una carta di debito, prepagata o no, oppure con una carta ricaricabile, questa flessibilità non c’è. La flessibilità si paga con il canone annuo e altri costi che coprono anche servizi aggiuntivi come alcune coperture assicurative.

I circuiti

Se si vuole limitate la spesa a un certo importo è meglio utilizzare una prepagata oppure una ricaricabile. Soluzione ideale quando, ad esempio, si hanno figli all’estero in vacanza studio. Per usare la moneta di plastica il più possibile nel mondo meglio optare per i circuiti Visa e MasterCard, decisamente più grandi di Amex e Diners, che però – a fronte di un costo più elevato – emettono carte con disponibilità più alte e una personalizzazione dei servizi accessori. Servizi accessori innovativi per chi è in Italia li fornisce anche il circuito Nexi, la ex CartaSì, con 41 milioni di carte emesse da 150 banche partner che stabiliscono i costi finali suggeriti dalla pay tech.