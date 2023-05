Credito e rialzo dei tassi, la sfida tra le banche per la liquidità

Certamente coloro che hanno scelto negli scorsi anni (quando i tassi della Bce erano a zero e negativi per le banche) di contrarre mutui a tasso fisso, cioè in Italia il 63% delle famiglie, ora non hanno maggiori oneri che, invece, sopportano le banche gravate da un maggiore costo della raccolta. I nuovi mutui e prestiti, influenzati dai tassi Bce, sono certamente superiori a quelli del passato decennio, ma sono ancora inferiori a quelli a cui la lira ci aveva abituato nei primi cinquant'anni di Repubblica Italiana.

Ancor più in una fase nella quale la Bce sta rapidamente riducendo la liquidità immessa negli anni passati in maniera ampia, la raccolta dei risparmi è indispensabile per effettuare prestiti soprattutto a medio e lungo termine. Insomma, per fare mutui a dieci o venti o addirittura trent'anni occorre una raccolta il più possibile stabile, ben diversa dalle consistenze dei conti correnti che possono essere ridotte “a vista”, cioè ogni giorno, con una instabilità che non può garantire né i mutui pluriennali, né la stabilità stessa delle banche.

Occorre, quindi, fare ogni sforzo, non solo di ragionamento, per indirizzare i risparmi in investimenti comunque produttivi, per sostenere le attività di imprese e famiglie. In proposito, visti i tempi comunque non brevi (fino a due anni) dell'emanazione dei decreti delegati dopo che sarà approvato il disegno di legge delega di riforma fiscale, sarebbe molto utile se venissero subito anticipati per decreto-legge i provvedimenti a sostegno del risparmio indicati nel disegno di legge delega stesso.

