Credito alle famiglie, debiti più sostenibili ma moratorie verso lo stop

Il fondo nazionale resterà invece attivo, fino a esaurimento risorse, per le altre categorie (si veda la scheda «Domande e risposte»): fatte salve le sospensioni previste per contratto, oppure la possibilità di accordarsi privatamente con la banca per una rinegoziazione del mutuo, è questo infatti l’unico canale ancora attivo per accedere alle moratorie, fino a esaurimento delle risorse; anche se alcune disposizioni che ne avevano ampliato i requisiti di accesso, scadranno appunto a fine anno. Da gennaio 2022 verrà anche reintrodotta la soglia Isee e il tetto sul mutuo di 250mila euro (ora esteso a 400mila euro).

Le moratorie “private”, concesse invece in base agli accordi Abi-Assofin con le associazioni dei consumatori, sono scadute a fine a fine marzo 2021, per effetto dei vincoli importi a livello europeo dall’Eba. L’Abi sta monitorando i rischi di un eventuale aumento del tasso di default delle famiglie, ma i segnali di ripresa e l’impatto al momento contenuto della fine del blocco dei licenziamenti fanno ben sperare.

I rischi sulla qualità del credito

A fine luglio, in base ai dati Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif, ad essere ancora congelato era l’1,5% dei finanziamenti in essere rivolti a consumatori privati, in decisa contrazione rispetto al picco di fine ottobre 2020, quando l’incidenza era pari al 4 per cento. In particolare le moratorie sui mutui immobiliari - pari al 40% del totale - sono scese al 2,9% dei contratti, rispetto al 9,4% rilevato a ottobre dello scorso anno.

Non resta che monitorare l’impatto sulla qualità del credito del progressivo esaurimento di una delle misure più incisive, introdotta fin da subito, sostenere la liquidità delle famiglie indebitate. Secondo l’ultimo Osservatorio sul credito al dettaglio, curato da Crif in collaborazione con Assofin e Prometeia, questo rischio è atteso verso la fine del 2022, quando - con il venir meno di tutte le misure straordinarie varate - il tasso di default toccherà i valori massimi (1,8% sui mutui, 2,5% sul credito al consumo). Un rischio che dovrà fare i conti con le incertezze legate alla normalizzazione della situazione economica: solo in uno scenario più stabile si ridurrà la difficoltà di rimborso delle rate da parte delle famiglie.