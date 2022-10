Credito high yield caro e razionato. Ora le Pmi guardano ai mercati privati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è una strada chiusa, almeno non lo è più o non ancora. Il mercato degli high yield resta però alla portata di pochi emittenti e soprattutto chiede un biglietto molto caro a chi vuole o deve accedervi, che di conseguenza è sempre più a caccia di canali di finanziamento alternativi. I volumi emessi attraverso obbligazioni societarie con merito di credito ridotto e rendimenti quindi più elevati sono diminuiti del 73% su scala globale in questo 2022 così complesso per l’intero mondo del reddito fisso...