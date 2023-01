Credito più caro e rischi per l’industria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con qualche eccezione, il consueto esercizio di avventurarsi in oroscopi e vaticini di natura economica verso la fine dell’anno ha mantenuto nei giorni scorsi toni meno apodittici rispetto al passato: tre anni di sconvolgimenti inattesi hanno consigliato un certo pudore.

Da questo triennio usciamo con una doppia zavorra, ovvero costi dell'energia e del credito ben più alti in media che nel quindicennio precedente, quello per intenderci che ha fatto seguito al crollo di Lehman Brothers.

Mentre è fuor di dubbio che nell’Europa intera, non solo in qualche paese, si dovrà assistere ad investimenti ingentissimi nei prossimi anni per almeno tentare di rispondere alle sfide economiche e geopolitiche che arrivano dal Nordamerica e dall’Asia. Il Next Generation Europe non funzionerà senza gli investimenti delle imprese nella transizione digitale e verde, e per un multiplo della spesa fiscale della Commissione e degli Stati. La riconfigurazione delle filiere produttive internazionali, dall'informatica alla farmaceutica all'automobile, che pandemia e guerra hanno accelerato, può tagliar fuori settori e regioni del Vecchio Continente senza politiche industriali adeguate e, di nuovo, senza investimenti privati.

La posta in gioco per l’export Ue

La bilancia commerciale europea, a lungo in attivo, risente inevitabilmente del mutamento delle ragioni di scambio con l’aumento dei prezzi delle materie prime e necessita quindi di più competitività dell’export Ue per mantenere la sua traiettoria che è coerente con quella di un’area in recessione demografica.

A fronte di questo, ridurre il tema della conseguenze della restrizione monetaria della Banca Centrale Europea ad una raccolta di opinioni, pur illustri, se sia l'Italia il paese più esposto ai rischi dell'aumento dei tassi d'interesse, non coglie la dimensione della posta

in gioco.