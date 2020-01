Credito alle Pmi, perché l’Italia resta indietro

Ma quali sono le cause di questa situazione, visto che per quasi tutte le banche italiane far credito alle Pmi rimane un’attività rilevante? Una delle ragioni principali è probabilmente l’incessante, enorme produzione normativa europea volta a ridurre pesantemente il rischio di credito all’attivo delle banche. In altri termini l’indirizzo dei regolatori è: non far credito alle imprese deboli e considerare i non performing loan (Npl)come il diavolo; questo sta impattando in misura maggiore sull’economia italiana rispetto alle altre – in genere più ordinate – economie europee, per la presenza di un numero straordinariamente elevato di micro e piccole imprese, che hanno grande inventiva, ma in genere sono abbastanza destrutturate e dopo un decennio di crisi sono ancora in prevalenza deboli.

E non vi sono buone notizie all’orizzonte: malgrado alcuni miglioramenti nella normativa volti a favorire i finanziamenti alle Pmi, la situazione si farà più complicata con le nuove Linee guida sull’erogazione e il controllo dei prestiti, che individuano ulteriori, più rigorosi parametri per l’erogazione del credito.

Che fare allora?

A livello domestico è fondamentale che si continuino a rafforzare le garanzie statali sui crediti alle piccole e microimprese; a livello europeo è importante che i nostri rappresentanti in Parlamento e in Commissione lavorino su queste tematiche in stretto collegamento con quelli di altre nazioni: anche se l’impatto negativo delle regole è minore in altre economie, resta importante per tutti ridare forza alla crescita e non solo alla stabilità. Infine, ho la speranza che alcuni economisti, in controtendenza con il pensiero ancora prevalente in Europa, riescano a modellizzare l’impatto negativo dell’eccesso di regole sulla crescita economica e che qualche coraggioso e lucido legislatore abbia la forza di agire con determinazione.

Ad e Dg Banca del Piemonte