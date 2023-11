Credito: dalla Regione Lazio 135 milioni per 4 strumenti a favore delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Regione Lazio lancia una nuova strategia per il sostegno al credito delle imprese del territorio per dare risposte alle diverse esigenze del tessuto imprenditoriale, dalla fase di avvio fino al rafforzamento e all’apertura al mercato dei capitali. I bandi sono stati presentati nel corso di una conferenza che si è tenuta oggi a Roma, presso la sede dell’Auditorium, moderata dal vicedirettore del Sole24Ore Alberto Orioli. «Abbiamo messo in campo 135 milioni per dare risposte concrete e immediate alle diverse esigenze del tessuto imprenditoriale e produttivo del nostro territorio», ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico della Regione Lazio. Gli strumenti attivati fanno parte della programmazione dei fondi Ue 2021-2027.

Basket Bond

Il Fondo di Garanzia minibond Basket Bond Lazio prevede risorse a garanzia pari a 15 milioni e risorse finanziarie attivate a 60milioni. L’obiettivo è incentivare l’emissione obbligazionarie (minibond) da parte delle imprese del Lazio, per favorire lo sviluppo di forme di finanziamento alternativo e complementare al credito bancario. Il Fondo di Garanzia Minibond rilascia una garanzia di portafoglio a copertura delle prime perdite. È previsto un contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di emissione (2 milioni), gestito direttamente da Lazio Innova. Presentazione della manifestazione di interesse dalle ore 10 del 14 dicembre 2023 e fino al completamento del Portafoglio.

Patrimonializzazione Pmi

Il Fondo Patrimonializzazione PMI (20 milioni: 10 milioni di euro + 10 milioni di aumento di capitale) prevede la presentazione delle domande dalle ore 9 del 5 dicembre 2023 fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il bando si rivolge a Piccole e Medie Imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali. Ha l’obiettivo di incentivare un intervento di patrimonializzazione da parte di soci nuovi o esistenti. Il prestito può coprire fino al 50% del progetto in quanto la parte restante deve essere coperta dall’aumento di capitale. Eroga finanziamenti a tasso zero della durata di 7 anni, da 50 a 500 mila euro, in misura pari all’aumento di capitale sottoscritto e versato.

Piccolo credito

Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (45 milioni di euro) si rivolge alle imprese che hanno una storia finanziaria (almeno 2 bilanci chiusi e depositati), con buon merito di credito, che hanno fabbisogni finanziari contenuti e non generano sufficiente marginalità per il sistema bancario. Eroga finanziamenti a tasso zero della durata di 5 anni, da 10 a 50mila euro. Procedura a sportello, per la presentazione delle domande a sostegno degli investimenti: prima finestra entro gennaio 2024; seconda finestra entro marzo 2024.

Nuove imprese

Il Nuovo Fondo Futuro (10 milioni di euro) prevede la presentazione delle domande dalle ore 9 del 12 dicembre 2023 al 23 gennaio 2024. L’avviso si rivolge a imprese nuove o in fase di avvio, che hanno difficoltà di accesso ai canali ordinari di credito per mancanza di storia finanziaria e garanzie. Eroga finanziamenti a tasso zero per la durata di 6 anni, da 5 a 25mila euro con abbuono ultime 12 rate mensili per le imprese in regola con il piano di ammortamento.