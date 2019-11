«Credo nel patriottismo economico Gli imprenditori aprano il capitale»

In questa sala in cui la passione per l’arte del Seicento ha indotto il proprietario della Sangiovesa, l’imprenditore e collezionista Manlio Maggioli, ad esporre a vantaggio dei commensali i suoi dipinti di Guido Cagnacci, la filodiffusione alterna un concerto di pianoforte di Mozart al liscio di Raoul Casadei.

La cameriera arriva con un carrello ricolmo di cassoni alle erbe e al formaggio caprino e al pomodoro, squacquerone con rucola e fichi caramellati, salumi e formaggi, piadine. «Per il vino proporrei questo Avi, un Sangiovese riserva che viene prodotto dalla Comunità di San Patrignano, con le vigne della collina su cui a lungo ha vissuto la mia famiglia», dice Tamagnini.

Tamagnini descrive la traiettoria della provincia italiana. Che, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, era complementare - non alternativa - rispetto alle grandi città. «Sono stato il primo del mio paese, San Salvatore di Rimini, ad andare alle superiori. Mio padre ha la quarta elementare e ha lavorato per quarant’anni in un pastificio. Mia madre ha la seconda elementare. Una volta, quando ero piccolo, mio padre perse 50mila lire in centro a Rimini. Tornammo tre volte a cercarle. Inutilmente».

La provincia italiana non è separata e distinta dalle grandi città. Ha avuto, nel secondo dopoguerra, la stessa energia e la stessa ambizione, le medesime spregiudicatezze e le medesime doppiezze degli agglomerati urbani. Ma, davvero, esprime la specificità di un pezzo d’Italia che partendo dagli ingredienti più poveri ed elementari - un poco come da secoli fanno a tavola le razdore - ha cucinato nell’impresa e nella cultura, nella politica e nella società pranzi in apparenza più semplici, ma comunque nutrienti e gustosi. E, questo, si avverte quasi con dolore adesso che quella specificità esteriormente trascolora, sullo sfondo di un Paese in cui l’ascensore sociale si è fermato e in cui la crisi economica si è distillata in una crisi identitaria e quasi spirituale dell’essere italiani. «Oggi è tutto cambiato, anche se nel profondo la dimensione della provincia rimane intatta», sostiene Tamagnini. Che, a un certo punto, con l’espansività fisica quasi agitata che hanno i romagnoli, si alza: «Verso io i cappelletti in brodo», dice mostrando una cicatrice all’avambraccio destro, formatasi tanti anni fa versandosi addosso la zuppiera. «Ho lavorato durante le superiori. E ho fatto il cameriere a Rimini, durante l’università, tutti gli anni da fine maggio a inizio settembre. Il cameriere è la migliore scuola di marketing al mondo. Ti insegna a trattare con i clienti e a tenere conto delle esigenze e delle richieste di tutti. All’inizio ero alla pensione Ivonne, una stella. Poi nell’albergo Bremen, due stelle. La prima volta che provai a entrare in Bocconi, la notte dell’esame di ammissione, dormii a casa di una famiglia che avevo conosciuto quell’agosto al Bremen. Non passai l’esame. Mi iscrissi all’Università di Bologna. Andai a Milano al secondo anno».

Tra la fine dell’università e il primo periodo lavorativo, Tamagnini è per tre mesi in una banca di Albany, capitale dello Stato di New York, chiamata First Albany Corporation, che ha una filiale a New York, dove è impegnato per due settimane. Un rapporto con gli Stati Uniti conservato ancora adesso, tanti anni dopo, come membro del consiglio dell’Harvard Cancer Center di Boston, diretto da Pierpaolo Pandolfi. È però allora che, da New York, inizia a spedire curricula alle banche d’affari. Il passaggio storico è - per Tamagnini come per una intera generazione di banchieri italiani - quello delle privatizzazioni. Il 2 giugno 1992 il Britannia, panfilo della Corona inglese, è al largo di Civitavecchia con a bordo esponenti della City e l’allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi. Tamagnini è a Londra in Merrill Lynch, di cui alla fine diventerà responsabile per il corporate e l’investment banking del Sud Europa.