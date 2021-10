Creme spalmabili, Nutkao con la belga Boerrineke arriva a 200 milioni di fatturato

2' di lettura

Nutkao, società italiana ai vertici nella produzione per conto terzi e private label che da più di 30 anni crea e produce creme e cioccolati con oltre 180 milioni di fatturato – accelera il piano di ampliamento grazie all’acquisizione della belga Boerrineke SV. Presente sul mercato da oltre 70 anni e con sede nei pressi di Anversa, Boerrineke è il secondo brand di creme spalmabili al cioccolato del Belgio e conta oggi su una distribuzione fortemente radicata nel territorio e nell’Europa settentrionale.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita commerciale e produttiva di Nutkao in Europa con focus specifico sui mercati di Paesi Bassi, Belgio, Francia e Germania, mercati nei quali il Gruppo piemontese trova riscontri molto positivi. A guidare l’azienda in qualità di co-Ceo sono stati nominati i fratelli Daniel e Marcel Peeters da poco entrati nel Gruppo Nutkao.

«Boerinneke è un’acquisizione strategica per il Gruppo al fine di consolidare la crescita in Europa dove i clienti conoscono e riconoscono la qualità dei prodotti Nutkao. Boerrineke ha un’importante presenza nel mercato belga – commenta Federico Fulgoni, Ceo Nutkao – mercato universalmente riconosciuto per la qualità e la maestria nella lavorazione del cioccolato».

Il gruppo «dal 2015 ha attivato una forte campagna di espansione – si legge in una nota – sempre nel segno della valorizzazione di risorse locali. Dopo il primo stabilimento in Nord Carolina per la produzione di creme per retail ed industria americani, arriva nel 2018 l’apertura del polo produttivo di Accra in Ghana, dove si lavorano fave di cacao esclusivamente ghanesi di prima scelta». Oggi il Gruppo Nutkao, il cui head quarter è a Canove di Govone in Piemonte, conta su una distribuzione in 80 Paesi del mondo.