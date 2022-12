Cremlino: nessuna tregua a Natale o Capodanno

07:03 Zelensky, rafforziamo costantemente difesa antiaerea

“Stiamo costantemente rafforzando la nostra difesa antiaerea e antidrone. E stiamo facendo di tutto per ottenere sistemi più moderni e più potenti per l’Ucraina. Questa settimana abbiamo compiuto importanti progressi nella questione della difesa aerea”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale. Zelensky ha poi comunicato che la situazione nel Donbass e in altre aree attive delle ostilità è stata discussa in dettaglio durante la riunione dello Stato maggiore. “Non c’è pace in prima linea. Non c’è niente di facile o semplice. Ogni giorno e ogni metro è estremamente difficile”, ha spiegato.