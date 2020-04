Cresce ancora il carrello della spesa degli italiani: +18% ad aprile

A pesare, sopratutto per il comparto ortofrutticolo, denuncia l’Ismea, sono le difficoltà di reperire manodopera straniera per le operazioni di raccolta, mentre per il lattiero caseario e le carni bovine e ovine quelle i problemi dovuti alla chiusura del canale horeca.

Sotto il peso di quest’emergenza, l’Ismea rileva un calo della fiducia degli operatori del comparto agroalimentare e questo sia per l’agricoltura che, ancor più marcato, per l’industria alimentare: tra gli indicatori che più pesano sul calo ci sono i giudizi negativi sul livello degli ordini e l’accumulo di scorte.