Cresce il bio di dm drogerie markt in Italia: 20 aperture in 2 anni e fatturato a +30%

Nei cinque anni in cui esiste dm Italia, tenendo fermi i criteri di scelta strategica, l’assortimento s’è evoluto, ridisegnando anche gli store e dando soddisfazione; l’ultima volta proprio lo scorso anno in cui sono stati cambiati i bilanciamenti all’interno delle diverse categorie food per rispondere agli interessi delle persone, all’innovazione, alla stagionalità e alle tendenze del mercato: «Un esempio – afferma Schneider – è il discorso del proteico che nel 2017 non era importante, oggi invece lo è e in ogni supermercato c’è un’area riservata. Noi abbiamo scelto i giusti marchi e i giusti prodotti per i nostri clienti dm, evitando le referenze mass market e mettendo a scaffale quelle legate a un’alimentazione cosciente e sana. Tutti questi discorsi sono stati fatti in generale però poi ogni filiale è stata modellata in base allo spazio a disposizione e all’esigenza del territorio».

Un altro caso di dinamicità è la nascita della linea Pro Climate, trasversale ai diversi settori e presente anche nell’alimentare: la selezione offre prodotti con la minor impronta ecologica possibile che è comunque compensata per le conseguenze negative dell’effetto serra, dell’eutrofizzazione (inquinamento delle acque), dell’acidificazione del suolo, dello smog fotochimico e della perdita di ozono. Questa soluzione, creata con il supporto scientifico dell’Università tecnica di Berlino, pian piano sarà integrata nelle altre linee e diventerà un marchio. Ogni anno, insomma, vengono modificati circa il 30% dei codici.Nessuna selezione per quanto riguarda le tipologie: quelle presenti all’estero, 14mila referenze, sono anche in Italia, anche se sono lontane dalla nostra cultura; è il consumatore a scegliere cosa promuovere o meno.

Molta soddisfazione nel food la danno i numeri della prima colazione, dalle merendine al muesli, dai fiocchi di avena alle marmellate, ma anche frutta essiccata. Sorprese le hanno riservate le creme spalmabili salate che non fanno parte del consumo classico italiano; i meno ricercati invece sono i prodotti che vanno cucinati.È da poco partita la comunicazione in TV, e continuerà in buona parte del 2024, per far conoscere maggiormente dm Italia, ponendo l’attenzione sulle scelte di salute, benessere e bellezza; il food è sempre contenuto nei messaggi pubblicitari, è un focus importante. La nuova campagna si affianca alle classiche promozioni e alle strategie digitali sui social media, nei quali viene preferito l’aspetto di informazione al marketing aggressivo.





