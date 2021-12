Borse, cresce il partito dei "cauti". Per il 23% degli operatori cali nei prossimi mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Comincia ad addensarsi qualche nuvola all’orizzonte di Piazza Affari. E’ quanto sembra emergere dal sondaggio di novembre condotto da Assiom Forex fra i suoi associati in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Rispetto a un mese fa, scende infatti di 10 punti percentuali dal 56% al 46% la percentuale degli operatori che vedono nuovi rialzi nel futuro dei mercati (rialzi che per il 4% saranno in doppia cifra) mentre rimane stabile al 31% la percentuale di quanti scommettono su mercati stabili. Sul fronte opposto balza al rialzo di 10 punti, dal 13% al 23%, la rappresentanza di quanti invece vedono ribassi nel futuro dei listini che secondo un 1% di operatori potrebbero anche essere in doppia cifra. “Nonostante la maggior parte degli operatori intervistati a novembre abbia affermato di prevedere una Borsa ancora in rialzo, o tutt’al più stabile, per i prossimi sei mesi – spiega il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio - cresce la percentuale di coloro che ritengono che sia arrivato il momento dell’inversione di marcia e che i mercati azionari, dopo uno dei rally più duraturi di sempre, stiano per prendersi una pausa di riflessione. La recrudescenza della pandemia, unita all’inflazione in rialzo e ad una crescita economica che si fa sempre più incerta, lasciano immaginare che i mesi che ci separano dalla prossima estate possano essere caratterizzati da una maggiore volatilità. Il lento ma costante rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, la crescita stabile dei prezzi ma non dei salari e la presa di posizione più decisa da parte della Fed sul fronte dei tassi non escludono nemmeno lo spettro della stagflazione, una situazione che potrebbe creare qualche complicazione aggiuntiva al lavoro dei banchieri centrali”.

51% operatori vede euro in ribasso con via libera Fed al tapering

Cambia in modo significativo da un mese all’altro lo scenario del mercato dei cambi dopo che la Fed ha dato il via libera al tapering e il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, ha dichiarato che è arrivato il momento di eliminare la caratterizzazione di “transitorio” all’aumento dell’inflazione. Balza infatti al 51% dal 20% di un mese fa la percentuale degli operatori che vedono all’orizzonte un ulteriore indebolimento dell’euro che oggi tratta sotto quota 1,13 sul dollaro dopo essere stato stabilmente attorno a quota 1,20 nei mesi scorsi. Sul fronte opposto, rimane stabile al 20% la percentuale di quanti vedono un rialzo dell’euro mentre crolla dal 60% al 29% il campione di quanti puntano sulla stabilità del cross. “Per i prossimi mesi la moneta unica è data stabile o in calo rispetto ai livelli attuali dall’80% degli intervistati – spiega Mocio - un segnale che riflette la direzione divergente di Fed e e Bce relativamente al rialzo dei tassi”.

76% operatori lo vede stabile sotto quota 150 pt ma per 12% possibile sforamenti

L’incertezza generata dall’aumento dell’inflazione e dal conseguente trend al rialzo dei rendimenti sta generando qualche tensione anche sul mercato dello spread che tuttavia continua a beneficiare dell’impegno della Bce a mantenere condizioni di finanziamento favorevoli. Secondo l’88% degli operatori, infatti, il differenziale fra i btp a 10 anni e i bund di analoga durata è destinato a rimanere sotto i 150 punti con un 12% che lo vede attestato nella forbice compresa fra 50 e 100 punti e il rimanente 76% che invece lo vede stabile nell’attuale fascia di oscillazione compresa fra 100 e 150 punti (oggi ha aperto a 130 punti). Un mese fa queta percentuale complessiva era superiore di 8 punti, al 96%. Rispetto a un mese fa, sale dal 4% al 12% la percentuale di quanti ipotizzano un superamento durevole di quota 150 punti. Per il 10% degli operatori lo spread potrebbe salire nella fascia compresa fra i 150 e i 200 punti mentre per un ulteriore 2% è possibile uno sforamento fra i 200 e i 250 punti.