«Cresce chi investe su transizione green, innovazione, welfare e capitale umano»

Centrale per la competitività per le imprese del territorio è il tema del capitale umano.

È un tema che riguarda sia la governance sia le maestranze. Nei livelli apicali delle aziende esiste un tema di ricambio e/o affiancamento generazionale da affrontare: in Veneto solamente nel 19% dei board delle aziende distrettuali è presente un componente con meno di 40 anni di età, mentre nel 12% delle aziende tutti i componenti del board hanno più di 65 anni di età. In prospettiva andrà poi affrontato il turnover generazionale della forza lavoro: le aziende non solo incontrano difficoltà di reperimento di manodopera specializzata in grado di applicare competenze “artigianali” all’interno di processi produttivi più tecnologici ed automatizzati, ma devono anche attirare e trattenere nuove risorse qualificate, attingendo dal bacino di giovani che si diplomano e si laureano nel sistema educativo locale.

Come si diventa imprese

attrattive?

Osservo una sensibilità e una consapevolezza sempre più forte nelle imprese del nostro territorio sulla centralità del capitale umano per lo sviluppo futuro. È sempre più chiaro che il benessere delle persone si traduce in maggior produttività e redditività per l’azienda. Sono infatti molte le aziende con cui abbiamo avviato programmi di welfare che offrono protezione e tutela per i dipendenti e le loro famiglie, in un momento in cui la sensibilità verso il tema salute è sempre più forte.

Il welfare aziendale ha un legame con i risultati aziendali?