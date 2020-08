Cresce il consumo di erbe aromatiche e il settore rilancia con l’Osservatorio e nuovi investimenti

Il mercato del fresco

E visto il successo crescente, diverse aziende stanno ampliando l'offerta. La romagnola Sipo ha appena annunciato un investimento di circa 300mila euro nella filiera delle erbe aromatiche e spezie della gamma “Sapori del mio Orto”. Per la nuova linea ha messo a punto un piano di produzione articolato che prevede e la coltivazione da parte di aziende agricole associate sull'intero territorio nazionale.

«I trend emergenti sono legati alle cucine etniche – spiega Massimiliano Ceccarini, direttore generale di Sipo –, dove si fa un maggiore uso di erbe e spezie nella preparazione dei piatti. Molti consumatori inoltre preferiscono acquistare erbe aromatiche fresche piuttosto che quelle trasformate in vasetto».

I prodotti più venduti sono prezzemolo, basilico, salvia, rosmarino, menta e finocchio selvatico. Invece quelli che mostrano le dinamiche più interessanti sono il coriandolo, l'erba cipollina, il timo e il peperoncino. Nella gdo italiana le erbe aromatiche sono considerate un prodotto di servizio a completamento del reparto ortofrutta e presentano una gamma più limitata rispetto alle catene della grande distribuzione estera. «Sarebbe utile dare più profondità all'assortimento inserendo delle varietà più ricercate per la preparazione di piatti gourmet.

Le iniziative sostenibili

È importante anche creare delle ricette per alcuni piatti, come ha fatto Sipo grazie all'aiuto di alcuni chef che collaborano con l'azienda», conclude Ceccarini.Già molto utilizzate nella ristorazione, infatti, un recente progetto mira ad avvicinare alla conoscenza e uso di questi ‘insaporitori' naturali anche i consumatori. That's Vapore, catena di ristoranti specializzata in cucina naturale, ha lanciato dall'11 luglio i “green saturdays”, sabati durante i quali il 50% del ricavato contribuirà a piantare 2000 piante autoctone a uso culinario/medicinale all'interno del Parco Nord di Milano per creare la prima food forest pubblica ad alto contenuto di biodiversità. La piantumazione avverrà in autunno. L'analisi del territorio, la scelta delle specie e la messa a terra sono curate da Etifor, spin-off dell'Università di Padova specializzato in riforestazione, certificazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

«Il progetto mira a creare un luogo dove le persone possano apprendere l'uso in cucina dei prodotti che derivano dalla nostra flora come foglie, bacche, semi, frutti, gemme e così via – spiega Lucio Brotto, co-fondatore di Etifor – con l'intento, quando le piante saranno cresciute abbastanza, di rendere i loro prodotti di libera fruizione per tutti con percorsi esperienziali e didattici guidati».