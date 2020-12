Cresce l'ecosistema esports: il Gruppo Amodei acquisisce il 51% di PG Esports Un progetto finalizzato ad espandere il mercato degli esports in Italia

e la presenza dell'Italia nel mercato europeo.



(morkdam - stock.adobe.com)

Il Gruppo Amodei, leader nell'editoria sportiva con i quotidiani Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport entra ufficialmente anche nel mondo del gaming acquisendo, da Fandango Club, il 51% di PG Esports, società italiana del Gruppo Fandango Club, leader nel settore.



Si tratta di un'operazione senza precedenti nel mercato italiano nel quale gli esports, che nel mondo contano milioni di appassionati, sono un trend ancora nuovo e molto giovane che, tuttavia, conta già 1.4 milioni di appassionati (fonte: ricerca realizzata da IIDEA) e fa registrare un tasso di crescita del 22% su base annua.

“Siamo editori da sempre ma siamo soprattutto appassionati di sport in tutte le sue forme. Da quasi 100 anni i nostri brand raccontano le emozioni dello sport agli italiani, di padre in figlio. Gli esports rappresentano una realtà in crescita che merita rispetto ed attenzione. Le nuove generazioni seguono nuovi trend. Noi saremo li, pronti ad ascoltare, raccontare e dare spazio nei nostri siti, sui social, negli eventi e all' interno dei nostri quotidiani a questa nuove realtà. Assolutamente convinti che questo possa far comprendere e crescere il movimento esports in Italia e possa offrire al mercato della comunicazione, con la concessionaria Sport Network, il più strutturato e completo strumento per arrivare ai Millennials e alla generazione Z.”, dichiara Roberto Amodei.

“L'intesa tra il Gruppo Amodei e PG Esports ha l'obiettivo di far crescere l'ecosistema italiano degli esports in tutti i suoi aspetti, dall'ampliamento della base fan e del numero di campionati attivi, all'estensione qualitativa e quantitativa di tutta la filiera del comparto attraverso lo sviluppo di programmi di gaming in grado di coinvolgere giocatori di ogni livello competitivo e offrendo al pubblico un palinsesto di eventi dal vivo, tornei online e attivazioni in loco in grado di far vivere un'atmosfera immersiva unica” spiega Pier Luigi Parnofiello, fondatore e amministratore delegato di PG Esports.

Grazie all'unione con un partner solido e affidabile come il Gruppo Amodei, PG Esports - affermatasi negli anni come official broadcaster dei prodotti esports internazionali di League of Legends, producer della E Serie A e tournament organizer ufficiale per Riot Games (League of Legends, Valorant), Ubisoft (Rainbow Six: Siege), Wizards of the Coast (Magic the Gathering: Arena), Epic Games (Fortnite), Electronic Arts (FIFA20), e Konami (eFootball PES 2020); con un canale Twitch da 130.000 followers, 15 milioni di visualizzazioni ottenute nel 2020 e un record di 25.000 spettatori collegati in contemporanea in una trasmissione Twitch - ha l'opportunità di accrescere la propria leadership nel mercato italiano e di rafforzare la posizione dell'Italia nel più esteso mercato europeo e internazionale.