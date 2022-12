Cresce il fintech in Italia: ora focus sull’embedded finance per lo sviluppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il 2022 è stato un anno difficile per il mondo finanziario e assicurativo a livello globale di fronte al drastico mutamento delle condizioni geopolitiche e macroeconomiche. Ma questo non ha frenato l'innovazione, anche in Italia, dove l'ecosistema fintech è stato meno colpito dalla crisi forse perché meno gonfiato in precedenza.



La partenza da livelli più bassi e meno sopravvalutati è sembrata mettere al riparo da brusche contrazioni. Ma questo non compromette le prospettive, che rimangono cariche...