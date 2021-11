Cresce il giro d’affari degli influencer in Italia: business da 280 milioni

Va sottolineato che più cresce questo mondo, e più le competenze si alzano e l’improvvisazione tende a diminuire. La padronanza delle piattaforme è fondamentale.

Ormai nel mondo degli esperti, i luoghi virtuali vengono etichettati come più o meno efficaci, caratterizzati dunque da maggiori o minori possibilità di guadagno.

Su F acebook risulta agevole assicurarsi un ampio seguito, al contrario di canali come YouTube e Twitch. Tuttavia Facebook è popolato da un pubblico di massa con abitudini di fruizione rapida e superficiale: le chances di fidelizzare la platea e di convincerla a compiere un'azione sono ridotte.

Su altri social, dove costruirsi la base di follower è più complesso perché gli utenti saggiano il valore dei contenuti, l’a desione sarà invece consapevole e pronta per la risposta. Infine, l’impegno per la creazione dei contenuti. Foto e video destinati alle piattaforme nate per la condivisione di questi formati generano un impatto maggiore per il brand.

Sembra promettente Twitch. Questa piattaforma di live streaming è nota per il suo target specifico di utenti tra i 15 e i 30 anni appassionati al mondo del gaming. Tuttavia, negli ultimi anni è cresciuta anche in altri settori di intrattenimento, tecnologia, scienza e musica. In Italia, si è impennato il numero degli utenti durante il lockdown (oltre 4 milioni di nuovi iscritti ogni mese, 70% uomini). Come YouTube ospita solo video, ma qui ogni contenuto è live: la trasmissione e interazione avvengono esclusivamente in diretta e in tempo reale. Twitch offre agli streamer numerose opportunità interne per monetizzare i propri contenuti: è possibile diventare affiliati o partner a seconda del numero di follower, degli spettatori e delle ore di trasmissione.