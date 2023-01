Cresce Homes4all con un nuovo socio e un equity crowdfunding

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce Homes4All srl, la start up innovativa società benefit B Corp che da Torino e Genova ambisce a diffondere in tutta Italia un modello di housing a impatto più equo ed inclusivo. È stata lanciata una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma

WeAreStarting per raccogliere fino a 300mila euro di capitale sociale. Inoltre entra un nuovo socio: Sefea Impact Sgr ha sottoscritto e versato una quota di capitale che le ha dato diritto di nominare Mauro Zan quale Consigliere di Amministrazione e ha inoltre sottoscritto e versato un Certificato Partecipativo (Sfp) di 800mila euro.

Homes4All rimette in circolo l'ingente patrimonio immobiliare inutilizzato aiutando le famiglie in emergenza abitativa e generando valore per i proprietari, mettendo in atto le seguenti attività: ricerca di immobili al momento svalutati e sfitti ma con forte potenziale di crescita che ristruttura creando alloggi accessibili e degni; gestione di immobili per i propri soci o per terzi; raccolta di risorse da investitori privati; accompagnamento degli inquilini in un percorso di reinserimento sociale. Queste attività implementano un modello di social housing diffuso fortemente innovativo che genera impatti positivi sociali e ambientali.

Un equity crowdfuding da 300mila euro

La campagna di equity crowdfuding resterà attiva fino al 12 marzo 2023 e prevede un target intermedio di 50mila per facilitare l'iscrizione nel libro soci dei primi sottoscrittori, che possono in questo modo veder loro conferiti i diritti relativi al proprio investimento in tempi brevi. «Con una somma a partire da 500 euro si può favorire la rigenerazione urbana delle città italiane – dichiara il presidente di Homes4All Giorgio Mosci – aiutando le famiglie in

emergenza abitativa e ottenendo un rendimento economico: tutti i nuovi soci potranno

infatti beneficiare degli incentivi fiscali rivolti alle startup innovative nella misura del 30%

per le persone fisiche e giuridiche oltre al diritto di co-vendita in caso di cambio di controllo».

L’ingresso di Sefea

Sefea Impact Sgr Spa - società focalizzata sulla diffusione dei valori dell'impact

investing - e Homes4All hanno inoltre annunciato il perfezionamento di un importante deal che permetterà a Homes4All di rafforzarsi e di sviluppare il suo business in tutta Italia. Sefea Impact ha infatti sottoscritto e versato una quota di capitale che le ha dato diritto di nominare Mauro Zan quale Consigliere di Amministrazione ed ha inoltre sottoscritto e versato un Certificato Partecipativo (Sfp) di 800mila euro. L'operazione finanziaria, per parte Sefea Impact Sgr S.p.A. ha avuto quali advisor/consulenti gli avvocati Nicola Carù e Alessandro Anedda dello Studio Rp Legal & Tax; per parte Homes4All S.r.l. Benefit Company B Corp ha avuto Brainscapital quale advisor finanziario e Anna Arcozzi Masino di Commercialistiintorino Stp per la parte contrattuale/legale. Il Notaio Andrea Ganelli di Leading Law ha curato gli aspetti notarili dell'operazione.