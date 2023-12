Cresce l’afflusso post-Covid nelle dimore storiche: oltre 26mila presenze per unità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce il turismo nelle dimore storiche italiane, ripreso bene dopo il periodo del Covid-19. Adsi (Associazione dimore storiche) in Italia conta più di 4500 soci e il patrimonio complessivo di suoi soci rappresenta il più importante Museo Diffuso: le sue 547 dimore-museo attive hanno attratto da 12,9 mila visitatori nel 2019 a 26,5 mila visitatori medi pro-capite nel 2022. Oltre un quarto delle dimore sono collocate in piccoli Comuni (1,5 su 10 tra i 2.000 e i 5.000 abitanti) e in piccolissimi (1 su 10 sotto i 2.000). Una dimora su 3 risulta essere in Italia all’interno di un borgo storico, 1 su 4 in area rurale. Per Adsi si tratta di «una ricchezza unica, che attraversa la storia dei territori, segno autentico di vite vissute. Oltre a rappresentare il principale motore nell’indotto turistico esperienziale e di conoscenza».

Le prospettive del progetto “Turismo delle Radici”

Nelle scorse settimane è stato presentato presso l’Accademia Nazionale di San Luca il volume “Dimore Storiche in Abruzzo. Storia, identità e patrimonio culturale privato”. Promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), sezione Abruzzo, il volume è curato ed edito da Carsa Edizioni. Luigi Maria Vignali, direttore generale del Ministero degli Esteri per gli italiani all’estero, e responsabile tra l’altro del progetto del Pnrr “Turismo delle Radici”, auspica nella prefazione al volume che l’itinerario di storie e l’identità tracciato «possa raggiungere non solo il pubblico regionale … ma anche una più ampia platea, costituita dalle comunità italiane all’estero: un esempio e uno sprone - aggiunge - per avventurarsi alla scoperta dello sconfinato patrimonio artistico, culturale che l’Italia può vantare». Il presidente di Adsi Abruzzo Giovanni Ciarrocca sostiene che «le 98 dimore storiche dei soci Adsi Abruzzo, di cui appunto 41 pubblicate, rivestono un ruolo importante nel sostegno all’economia del territorio. Di queste, circa 40 svolgono attività ricettiva, il 16% anche attività agricola e di queste il 44% attività vinicola e vitivinicola». All’evento erano presenti Natalino Irti, Claudio Strinati anche nella sua veste di segretario generale della Accademia Nazionale di San Luca, e Gianluca Brancadoro, vice presidente Monte dei Paschi di Siena