Cresce l’azienda altoatesina che ridà vita ai sottotetti

Ha celebrato i 25 anni di vita e progetta un ampliamento di 4mila metri quadrati di magazzino, con la creazione di nuovi posti di lavoro, per un investimento da oltre dieci milioni. Riwega, azienda di Egna, è stata fondata e diretta da Werner Rizzi e Werner Gamper che avevano lavorato come dipendenti per la stessa azienda nel settore edilizio, decidono di diventare imprenditori e di fondare una propria società, che diverrà in poco tempo leader nel mercato dei prodotti e dei materiali per la copertura degli edifici. «Lavoravamo entrambi – ricorda Werner Gamper – per una fornace che produceva tegole e coppi in cotto. Dalla Germania cominciavano ad arrivare materiali nuovi per isolare e impermeabilizzare i sottotetti. Era cambiato il modo di guardare ai sottotetti, che venivano considerati spazi vivibili a tutti gli effetti. Spazi, per giunta, di pregio: le mansarde erano sempre più ricercate. Ci sembrò che fosse il momento giusto per puntare sulla commercializzazione di prodotti allora, in Italia, poco o per nulla diffusi: sottocolmi, freni al vapore, membrane traspiranti. Decidemmo così di fondare Riwega». Oggi conta oggi su una struttura di 260 professionisti ed è partner delle agenzie che promuovono a livello nazionale il miglioramento degli standard qualitativi dell’edilizia, come Casaclima della provincia di Bolzano e Arca (Sistema di certificazione per edifici in legno), a sua volta parte di Habitec, della provincia di Trento.