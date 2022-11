Cresce l’economia ligure ma con segni di rallentamento

Il fatturato, però, è aumentato in misura più ampia, sostenuto anche dalla dinamica dei prezzi: oltre il 60% delle aziende ne ha registrato una crescita rispetto allo stesso periodo del 2021. Permangono, tuttavia, sottolinea il report, significativi rischi al ribasso collegati principalmente all’indisponibilità delle materie prime e all’aumento dei relativi prezzi che, per quasi il 60% delle imprese, hanno avuto un impatto rilevante sull’attività già nei

primi nove mesi dell’anno.

In particolare, secondo la ricerca, la produzione ha rallentato, segnando comunque un lieve incremento; il fatturato, come si è visto, è aumentato, anche per effetto del rialzo dei prezzi; gli investimenti stanno rispettando i piani programmati, che prefiguravano

un aumento rispetto all’anno precedente; permangono rischi al ribasso.

Nel primo semestre le esportazioni sono aumentate del 48,7%, «sia per la crescita dei prezzi (in quantità sarebbero salite del 13,8), sia per l’andamento delle componenti più volatili (al netto delle quali sarebbero cresciute del 30,2 in valore)».

Le costruzioni

Per il settore edile, il sondaggio di Bankitalia indica una produzione in crescita, per tutto il

2022, con attese ancora favorevoli anche per il 2023. L’attività ha continuato a beneficiare degli interventi di ristrutturazione connessi con le agevolazioni fiscali e con la prosecuzione delle principali opere pubbliche. Secondo quanto segnalato alle Casse edili, le ore lavorate sarebbero aumentate per il quarto semestre consecutivo.

Per quanto attiene alle opere pubbliche, si legge nel documento, «sono proseguiti i lavori per il Terzo valico e il nodo ferroviario di Genova»; in tema di lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali, «è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova». Insomma, «nell’ambito del Pnrr e del Pnc, agli enti territoriali liguri sono stati sinora assegnati 1,8 miliardi di euro».