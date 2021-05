Cresce l’esposizione della Ue nell’azionario cinese offshore

L’accordo di principio del CAI ha un capitolo, reso più concreto negli allegati, che tocca il tema della liberalizzazione dei flussi reciproci di capitali. Ma per il momento, al pari degli Usa, anche i Paesi Ue che investono nei mercati azionari e obbligazionari cinesi, non potendo farlo direttamente, ricorrono alle società parallele cinesi (VIE) create nei paradisi fiscali, vietate in astratto.

Quantificare questa esposizione verso le società quotate nei listini cinesi non è cosa semplice, bisogna riconsiderare i flussi alla luce dei parametri individuati dal progetto del pool di economisti di Globalcapital - dal punto di vista della nazionalità di provenienza dei flussi e non della residenza delle società sulle quali si investe, perché così la prospettiva cambia completamente. Ma anche del valore sviluppato dal volume di vendite, le azioni delle società offshore che possono essere rivendute ovunque e generare utili, passare dagli Usa via Giappone ed essere rivendute in Cina, grazie anche al fatto che il Giappone paga merci made in China.

Anche l’Europa ha realizzato investimenti ad alto rischio in società cinesi a Bermuda, Cayman, Irlanda, Lussemburgo, Olanda Panama attraverso VIE cinesi. L’esposizione dei Paesi Ue nei confronti del solo azionario cinese eccede i 320 miliardi di dollari, tre volte tanto le cifre ufficiali. Un terzo è targato Cayman, seguita da Hong Kong (con importi minimi). Considerando l’elemento residenza, gli Usa vantano appena il 2% cinese in portafoglio, 10 se si utilizza il criterio della nazionalità, 15 se si considera l’indicatore delle vendite/profitti. In base a quest’ultimo criterio, nell’Eurozona è targato Cina il 10% dell’azionario in portafoglio.