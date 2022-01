Cresce l’Italia che inventa: brevetti in forte aumento su robot, biotech e fotonica

LE PRIME 10 REGIONI Loading...

Rispetto al 2019, gli incrementi maggiori riguardano soprattutto alcuni settori che rendono l’Italia famosa nel mondo: +53% per le innovazioni riguardanti i prodotti tessili e la carta (passati da 75 a 114) e +10%, appunto, per le “necessità umane” (935 i brevetti pubblicati nel 2019, 1.033 quelli del 2020).

Va bene anche la fotonica, utilizzata per la trasmissione dei dati all’interno delle fibre ottiche, che registra 25 brevetti in più rispetto all’anno precedente, per complessive 74 invenzioni pubblicate da Epo nel 2020.

Con 1.506 brevetti, la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa. Seguono l’Emilia Romagna (703 domande di brevetti), il Veneto ( 596) ed il Piemonte (480). Milano, Torino, Bologna, Roma e Treviso sono le province con il più alto numero di brevetti.

LE 10 PROVINCE Loading...

«I dati sui brevetti italiani in Europa – sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – dimostrano che il nostro Paese ha una capacità di innovazione importante sia nei settori ad alta intensità di conoscenza sia in quelli tipici dell’Italian style».

Tre mesi fa, proprio Epo, aveva reso noto che, con il 9% sul totale dei brevetti nei settori specifici, l’Italia è 3° in Europa per le innovazioni sulle bioplastiche e 4° per quelle connesse alle tecnologie da riciclo.