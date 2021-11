Cresce la passione per le candele: ecco le nuove proposte per l’inverno e le festività

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi le usa da sempre, chi ha imparato ad apprezzarne l'abbraccio tenue della luce e del calore in questi mesi di casalinghitudine forzata. Le candele sono anche protagoniste di un mercato molto florido e vivace, che in queste settimane sta lanciando le nuove collezioni per l’inverno e le feste natalizie, che tipicamente le esaltano, ed è popolato anche da progetti imprenditoriali, esperimenti e start up innovative. Per dare dei numeri: secondo Grand View Research, il valore del mercato globale delle candele è stato di 533 milioni di dollari nel 2020 e si attende una sua crescita a un tasso medio annuo del 3,3% entro il 2028, quando raggiungerà i 690,8 milioni. A trainare questo successo non sarà solo il consumo privato, ma anche quello nell’ambito dell’ospitalità, dagli hotel alle spa, ai ristoranti.

Le novità dei big

Fra i marchi più celebri del settore c’è lo statunitense Yankee Candle, azienda da 2 miliardi di dollari fondata nel 1969 e che oggi dispone di un catalogo oltre 600 candele, aggiornato con frequenza stagionale, prodotte per la maggior parte in Massachusset. Per il Natale propone sei nuove fragranze, che interpretano diverse atmosfere delle feste, come Christmas Eve Cocoa, con toni di vaniglia, menta, legni bianchi e praline, e Merry Berry, con limone e albicocche come note di testa, un cuore di caramelle e lampone e in fondo di vaniglia e fava tonka. Woodwick, nato nel 2006 e che con Yankee Candles condivide il proprietario, il gruppo Newell Brands, è amato per sua tecnologia Pluswick, per cui al centro di ogni candela è presente uno stoppino in legno naturale progettato per ricreare il suono del fuoco scoppiettante. Per le feste, propone diversi set come quello con la candela Ellipse Fireside, con note come bergamotto italiano, buccia di mela, ambra, quercia, vetiver e muschio.

Fiammelle di moda

Negli ultimi anni, e soprattutto con la pandemia che ha suscitato un nuovo interesse per l’ambiente domestico, i marchi di moda hanno aumentato gli investimenti nelle home collection, come dimostrano i lanci delle prime linee di arredi firmate Dolce&Gabbana e Mango. Un’attenzione che si è estesa anche al segmento delle home fragrances: fra le novità più recenti, le sei candele di Celine in vendita da novembre solo in selezionate boutique, e le quattro di Armani/Casa per Luisaviaroma, in cera vegana. Lo scorso anno ha visto il lancio della prima collezione di candele di Missoni Home, riconoscibili dai coloratissimi pattern del marchio di Sumirago, e nel 2019 anche Versace ha presentato una linea di creazioni realizzate in collaborazione con Rosenthal, che propongono le icone della maison come la Medusa e la Greca, con cera vegana di soia.

Ci sono poi i ritorni dei classici: per le feste Dior propone un cofanetto con la candela profumata 30 Montaigne e il coperchio per candela La Collection Privée Christian Dior, che consente di preservare il profumo della candela dopo averla spenta. Nella ricca collezione di candele di Stefano Ricci, profumate con le fragranze del marchio, i contenitori sono in porcellana con decori in platino, come nel caso di Royal Malachite. Le candele di Tom Ford diffondono le note decise delle fragranze del marchio statunitense, come Fucking Fabulous, con salvia, lavanda, mandorla, vaniglia, fava tonka e legni. Sono composte di materiali naturali, dal contenitore in ceramica allo stoppino in puro cotone, fino alle essenze, le candele di Brunello Cucinelli; quelle di Loewe, prodotte in Spagna e create da Jonathan Anderson insieme al naso Nuria Cruelles, hanno tocchi artigianali che le rendono pezzi unici e riproducono profumi naturali e inusuali come barbabietole, origano, pomodoro e liquirizia.

Nelle candele Loro Piana la cera si mescola a tessuti recuperati dalle lavorazioni

Gucci ha arricchito la sua collezione di candele dal barattolo in porcellana realizzato da Ginori 1735 (altro marchio nel portafoglio del gruppo Kering) con il lancio di Hollywood, che evoca la città dove Alessandro Michele ha presentato la sua ultima collezione e sprigiona note di fresia, violetta e galbano. Zibeline, Jacquard e Bouclé, nomi che evocano la tradizione tessile, sono i nomi delle tre nuove candele di Loro Piana, piccole sculture dove la cera si fonde con i tessuti e filati più nobili provenienti da sfridi di produzione o da prove di tintura e finissaggio. La candela per l’inverno 2021 di Ludovica Mascheroni, azienda della Brianza specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma che ha di recente inaugurato una innovativa boutique con un investimento di 1 milione di euro - L’Appartamento - in via del Gesù a Milano, diffonde essenza di cuoio e ha una cover in pelle fatta a mano in Italia.