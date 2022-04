Cresce il polo toscano della pelletteria: Pattern Group rileva il 70% di Rgb spa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si amplia uno dei poli di terzisti della moda di lusso, quello nato per iniziativa del gruppo torinese Pattern – proprietario del marchio Esemplare e quotato dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – che cinque anni fa ha avviato l’aggregazione di aziende produttive in vari settori con l’obiettivo di proporsi ai grandi marchi come partner.



La controllata di Pattern nel settore pelletteria, Idee Partners di Scandicci (Firenze), ha appena acquisito il 70% di Rgb spa di Reggello (Firenze), altra azienda produttrice di borse nata come società benefit nel gennaio scorso dal buyout di Mia Pelletteria gestito dal manager Paolo Benedetti. A vendere per 2,275 milioni di euro sono tre soci, tra cui lo stesso Benedetti che rimarrà in Rgb come amministratore delegato.In questo modo Idee Partners (130 addetti, 11,5 milioni di fatturato 2021) raddoppia la capacità produttiva, aggiungendo il moderno stabilimento di 2.500 mq di Rgb (100 addetti diretti, previsione di fatturato 2022 superiore a 9 milioni di euro) e creando sinergie anche con la storica pelletteria Petri & Lombardi di Bientina (Pisa), acquisita al 60% l’anno scorso (40 addetti, 2 milioni di fatturato 2021).

«Per essere partner sempre più affidabili dei migliori brand mondiali e assicurare efficienza produttiva, sostenibilità e capacità manageriali – afferma Claudio Delunas, amministratore delegato di Idee Partners – ormai sono necessarie grandi dimensioni e competenze. Noi in questo modo diventiamo player di riferimento nel settore della pelletteria sul territorio toscano».

Accanto a Idee Partners (e alle sue controllate), fanno parte del Gruppo Pattern altre quattro aziende: la capogruppo Pattern (abbigliamento maschile di fascia alta); l’umbra Roscini Atelier (abbigliamento donna); l’emiliana S.M.T. (maglieria di lusso); l’emiliana Zanni (maglieria senza cuciture). Il Gruppo Pattern, fondato nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha chiuso il 2021 con 69,5 milioni di ricavi (+32,2% sul 2020), 7,7 milioni di ebitda (+42,8%), pari all’11%, e un utile di 3,7 milioni (+22,6%).

Pattern è uno dei poli italiani dei terzisti della moda di lusso che si stanno formando negli ultimi anni, in molti casi promossi da fondi d’investimento come nel caso di Florence (Vam Investments con Fondo Italiano d'investimento e Italmobiliare), Holding Moda (fondo Holding Industriale), Gmi-Gruppo Manifatture italiane (fondo Consilium) e, nei giorni scorsi, Minerva Hub (fondo Xenon).