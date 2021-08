Cresce il pressing su green pass e obbligo vaccinale. Autunno caldo in Parlamento

Le possibili modifiche per le imprese

Un primo possibile chiarimento allo studio dei tecnici dell'esecutivo è specificare (si ragiona su una nuova Faq) la possibilità di “fare asporto” per le mense aziendali, così come si stanno orientando già diverse imprese (si veda altro articolo in pagina). C'è poi il nodo della responsabilità dei controlli. Qui la faq del governo prevede che «i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi». In questo caso, si tratterebbe di rafforzare la previsione, escludendo, espressamente, le imprese (che peraltro, in questo caso, sono soggetti estranei visto che il rapporto è tra gestore della mensa e lavoratore, ndr) da qualsiasi inadempimento in caso di rifiuto di accesso alla mensa (perché il soggetto è sfornito di green pass). In sintesi, dovrebbe essere chiarito che l'impossibilità di accedere alla mensa non costituisce un fatto imputabile al datore di lavoro. Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata presa.

Ma il pressing sull'esecutivo è alto: Cgil, Cisl e Uil, in una nota, hanno chiesto un faccia a faccia «urgente» ai ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza, per avere chiarimenti sul green pass. Mentre proprio ai sindacati si rivolge, preso atto delle divisioni che paralizzano la politica, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, invitando le parti sociali a un accordo sulla modifica dei protocolli di sicurezza per rendere obbligatorio il green pass sui luoghi di lavoro.

Autunno caldo in Parlamento

Il governo cerca una sintesi tecnica e politica in risposta alle sollecitazioni di imprese e sindacati, ma in Parlamento si profila una autunno caldo sul green pass. I lavori in Aula alla Camera riprendono infatti lunedì 6 settembre proprio con il «decreto sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19». Sul decreto che impone dal 6 agosto il green pass per accedere a ristoranti, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri - il primo del governo in materia, varato a luglio e seguito da un secondo decreto mirato su istruzione e trasporti varato il 6 agosto - incombono 1.300 emendamenti già presentati in Commissione. E dietro queste proposte di modifica c'è la mano delle principali forze che compongono la maggioranza: 916 emendamenti sono piovuti dalla sola Lega, che non ha mai nascosto di essere contraria al Green pass. Ma anche dal M5s sono state presentate una quarantina di proposte di modifica, e 37 dal Pd.