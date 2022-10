Cresce la produzione ad agosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

In crescita rispetto al mese precedente, così come nel confronto annuo. E’ un dato oltre le attese quello sulla produzione industriale di agosto, con l’Istat a registrare un progresso mensile del 2,3% e del 2,9% nel raffronto tendenziale.

Periodo dell’anno in genere significativo solo in parte, per effetto di una chiusura parziale delle attività manifatturiere e che invece ora viene monitorato con maggiore interesse, tenendo conto del momento particolare vissuto da più settori produttivi, alle prese con costi dell’energia fuori controllo e impegnate quasi quotidianamente a calcoli di economicità, per capire se le commesse acquisite nei mesi precedenti possono essere messe in lavorazione senza finire in perdita.

Mese in cui alcune aziende (esempio le fonderie), diversamente dal passato hanno deciso di lavorare puntando sulla possibilità di prezzi dell’energia inferiori, eventualità che poi in effetti non si è concretizzata.

Il tasso di attività minore produce per singoli comparti variazioni significative, come accade per la farmaceutica (+51%), l’elettronica (+31%) e il tessile-abbigliamento, in crescita del 20,9%. In decisa retromarcia sono solo pochi comparti, tra cui chimica e metallurgia, settore quest’ultimo che ha probabilmente ridotto oltre la media le proprie attività a causa degli extra-costi nell’energia.

I progressi mensili di agosto migliorano così un poco la performance annua, con la produzione industriale aumentata dell’1,4% nei primi otto mesi dell’anno.