Cresce il traffico container in Italia, cala nell’area Med e nel Nord Ue

Il traffico container nel mondo «(al netto delle attività di trasbordo e feeder) nel 2022, è stimato in 173,3 milioni di teu, con una flessione del -3,9% rispetto al 2021. I flussi in export sono calati, dopo la ripresa del 2021, rispetto all'anno della pandemia».

In calo i ritardi delle navi

Tuttavia, «dopo le difficoltà sofferte dal traffico marittimo nel 2020-2021, nel 2022 la situazione è progressivamente migliorata, con una netta diminuzione del ritardo delle navi sugli orari previsti. Se, a inizio 2022, solo il 30,4% era in orario, la percentuale è salita, a dicembre, al 56,6%».

Per quanto riguarda l’andamento dei costi del trasporto marittimo, «dopo l’impressionante ascesa dei noli del periodo post-pandemia e per tutto il 2021, a partire dal 2022 è iniziata la loro rapida discesa: fatta 100 la media dei noli di gennaio 2020, a marzo 2022 l’indice ha toccato il suo massimo a quota 501 per quelli sulla direttrice Cina-Nord Europa, 456 sulla direttrice Cina-Mediterraneo e 373 per l’Indice generale; per poi flettere velocemente, portandosi rispettivamente a quota 109 (-78,2% rispetto al massimo), 125 (-72,6%) e 105 (-71,8%) in questi primi inizi del 2023».