Cresce la voglia di casa green ma in periferia oltre otto su 10 sono inefficienti

In periferia, più di otto case su 10 tra quelle vedute e acquistate appartengono alle classi energetiche peggior (E, F e G). Va meglio (ma non bene) nelle zone di pregio, dove sono energivore e poco performanti più di sei case su 10 e dove la percentuale di immobili nelle prime classi energetiche (A e B) è solo al 38 per cento. Sono i dati emersi dal Focus sull’efficienza energetica nel settore immobiliare, realizzato da 10 anni da Fiaip, in collaborazione con Enea e I-Com (Istituto per la Competitività) e presentato mercoledì scorso a Roma.

I dati sono molto simili a quelli del 2021, con una leggera ulteriore polarizzazione per i due indicatori sopra analizzati.

Allo stesso modo permane una certa dicotomia rispetto allo stato di conservazione dell’immobile: se infatti gli edifici da ristrutturare sono in larga parte energeticamente inefficienti (82% nelle ultime tre classi energetiche), il 70% degli immobili nuovi ricade nelle prime classi energetiche (A e B).

Se da una parte il dato degli immobili nuovi si attesta su un valore molto elevato (70%), sebbene in flessione rispetto agli ultimi due anni, gli immobili ristrutturati recuperano leggermente la caduta registrata tra il 2019 e il 2020, dopo la netta crescita del triennio 2017-2019, attestandosi, nel 2022, al 35% (circa + 10 per cento). Sostanzialmente stabili i valori per le altre tipologie di immobili.

La consapevolezza cresce, ma non abbastanza

Secondo gli agenti immobiliari il 56% degli acquirenti di immobili ha consapevolezza dell’importanza dell’efficienza energetica dell’immobile mentre la percentuale scende al 45% nel caso di chi vende. A fronte di questa consapevolezza la variabile efficienza energetica, pur rimanendo ancora fortemente trascurata nel momento in cui si sceglie di acquistare un immobile, registra una significativa crescita rispetto al 2021 non essendo più l’ultimo elemento valutato e facendo intravedere come la qualità energetica inizi ad essere maggiormente considerata nelle valutazioni dell'acquirente probabilmente a seguito dei rincari energetici che hanno segnato in particolare il secondo semestre dell’anno scorso.

Sicuramente l’Attestato di prestazione energetica (Ape) aiuta ad orientare le scelte degli utenti rispetto a immobili di migliore qualità energetica (per il 58% degli intervistati), ed aumenta rispetto all’anno precedente, anche la quantità di coloro (56%) che lo ritengono uno strumento utile.