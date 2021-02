Crescere dopo il Covid: Smi lancia una serie di webinar per le aziende della moda

Il prossimo seminario, previsto per il 18 febbraio, sarà dedicato alla Brexit, con un focus sulle nuove regole e sulle nuove barriere doganali per il tessile-abbigliamento; si proseguirà l’8 marzo con l’incontro sul welfare nell’industria della moda, per continuare il 18 con il webinar sull’economia circolare, alla luce anche della nuova legge che dal 2022 inquadrerà gli scarti tessili come rifiuti, da smaltire o recuperare: in quell’occasione sarà presentata inoltre la prima ricerca di Smi sul tema. Chiuderà la serie, giovedì 8 aprile, il webinar sulla politica industriale della federazione per il rilancio del settore.