Crescere con l’internazionalizzazione, uno sguardo a Est

Cosa possono dire le utilities italiane all'Est Europa? Innanzitutto, esse vantano un'esperienza nel mercato libero quasi ventennale e nel corso del tempo hanno raffinato la propria offerta, cercando opportunità di diversificazione e proponendo al cliente un'esperienza customer-centric orientata all'attrattività e alla fidelizzazione. Le aziende in grado di cavalcare questa crescita con un'offerta realmente innovativa hanno la significativa opportunità di approcciare il mercato di questi paesi nel ruolo dei pionieri, esportando il proprio know how e potendo implementare piani di business su grande scala.

Certo, innovare nel proporre una commodity pare una sfida ardua, la cui vittoria va ricercata nel modo in cui i servizi vengono proposti. Ad esempio, parliamo del concetto di semplificazione nella fruizione delle commodities. In Italia la semplificazione di questa esperienza è limitata da un tasso di digitalizzazione ancora basso e dalla carenza di infrastrutture, come la bassa diffusione di fibra ultra-broadband. Il mercato dell'est è decisamente più orientato a questo tipo di rivoluzione, sia per la maggiore digitalizzazione che per la diffusione di infrastrutture di accesso alla rete. Sempre più nei prossimi anni guardare all'estero sarà un'azione prioritaria, senza la quale verranno meno numerose opportunità, economiche e non. Qualunque business, al di là del settore di appartenenza e delle dimensioni, potrà muoversi in questo senso sfruttando diversi canali, soprattutto online. Diventare smart, e diventare internazionali, è una questione di sopravvivenza.

Lo diciamo per esperienza diretta. Fin dalle nostre origini, operiamo nell'Est Europa come trader di energia. Nel corso del tempo abbiamo deciso di accompagnare la nostra trasformazione nazionale da azienda di trading ad azienda di servizi multi-utilities con una trasformazione internazionale nella stessa direzione, ottenendo risultati importanti in paesi come la Romania e la Slovenia, ad esempio.

*Group Chairman Europe Energy