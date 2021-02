Crescere puntando sulla condivisione (con Nike e Converse): la formula di 3A Sport L’azienda veronese, distributrice per l’Italia dei big dello sportswear, inaugura un hub aperto ai giovani del territorio e lancia programmi di formazione dedicati ai piccoli negozi indipendenti di Chiara Beghelli

Fabio Antonini, ad di 3A Sport

Non c’è bisogno di essere grandi per dare grandi esempi. Prendiamo il percorso verso la sostenibilità: da tempo i giganti della moda e del lusso gli dedicano budget sempre più ampi, report specifici, azioni e comunicazioni ad hoc. Su questo percorso, tuttavia, camminano sempre più numerose anche le piccole e medie imprese, con scelte molto concrete e immediatamente riconoscibili.

L’ingresso del nuovo hub di 3A Sport

Una di queste aziende è 3A Sport, fondata nel 1982 ad Affi, piccolo comune nel veronese affacciato sul Lago di Garda, che dal 2013 distribuisce in esclusiva per l’Italia brand globali come Nike, Converse, Nike Swim e il gruppo Haddad, la multinazionale americana licenziataria mondiale dell’abbigliamento da 0 a 16 anni dei Brand Hurley, Jordan, Converse e Nike. Con 100 dipendenti fra diretti e indotto e un fatturato di oltre 45 milioni di euro, 3A Sport ha appena inaugurato la sua nuova sede nella vicina Cavaion Veronese, un hub polifunzionale che è anche un tributo di sostenibilità sociale e ambientale per la sua comunità.

«Il Covid non ci ha fermato, avevamo deciso di aprire e l'abbiamo fatto, anche se si è trattato di un investimento molto importante - racconta via Zoom proprio da Cavaion l’amministratore delegato Fabio Antonini, che è anche fra i fondatori di 3A Sport -. Abbiamo recuperato il vecchio stabilimento del calzaturificio Canguro e lo abbiamo modernizzato rendendo più efficienti gli impianti e i consumi. Ma soprattutto abbiamo voluto condividere con la comunità il nostro 3A Campus, una zona di svago realizzata accanto a dei vigneti, dove creeremo un percorso della salute, con un playground da basket e uno skatepark: ne beneficeremo noi stessi, ma la apriremo gratuitamente anche al territorio che ci ospita, soprattutto alle scuole che non hanno impianti adatti. È un progetto che guarda molto agli adolescenti, che ora più che mai hanno bisogno di incontrarsi e restare in contatto».

Fabio Antonini, ad e chief visionary officer di 3A Sport

Ai più giovani è dedicato anche un format di negozio molto innovativo messo a punto da 3A Sport, chiamato Just Play: «La vicinanza a un osservatorio globale come quello di Nike ci ha portato a sperimentare delle innovazioni già cinque anni fa - prosegue Antonini -, con un modello di “vertical e-store”, cioè focalizzato sui ragazzi e molto integrato con il digitale. Non avevamo previsto neppure le casse. Ma se nel 2016 eravamo in qualche modo troppo avanti, oggi questa formula ibrida è perfetta: si tratta di uno spazio dove un cliente può venire con i figli, che poi saranno accompagnati in un percorso lungo prodotti ed esperienze, potranno fare acquisti e poi averli recapitati a casa».

L’interno del nuovo hub di Cavaion Veronese

Il nuovo hub è il coronamento di un percorso di crescita e sviluppo che ha portato 3A Sport a conquistare la fiducia di Nike e degli altri big, che si sono affidati all’azienda per essere distribuiti in tutta Italia: «È un rapporto di fiducia che abbiamo costruito nel tempo rispettando le loro strategie e le loro regole, e facendo anche da test in alcuni casi per nuove strategie e regole», spiega l’ad.