Crescita e formazione per aziende più solide

Gli eventi straordinari di questa prima metà degli anni Venti e le politiche economiche e strategie aziendali poste in essere per farvi fronte, ci hanno insegnato a leggere le statistiche con occhi diversi. I dati su liquidazioni e fallimenti non fanno eccezione, con il 2020 come singolarità che ha fatto registrare un numero di eventi più basso della norma per via delle misure adottate per tenere “in sospeso” la struttura economica nei mesi più duri della pandemia: ristori, moratorie sui debiti, prestiti senza interesse o quasi, cassa integrazione Covid, e via dicendo.

Economia condizionata da shock globali

Anche il ritorno alla normalità post-pandemica, come sappiamo, ha visto un susseguirsi di shock globali che ancora oggi condizionano la sfera socio-economica, con il correlato di interventi pubblici a sostegno di imprese (e famiglie), basti pensare alle misure per dar sollievo al picco dei costi energetici che in alcuni paesi come la Germania hanno richiesto imponenti risorse fiscali.

Tutto questo, sia le patologie del sistema internazionale sia i tentativi di rimedio, hanno avuto un impatto su tempi e modalità della dinamica di crisi d’impresa e procedure fallimentari. Dopo il rimbalzo del 2021 e la flessione associata alla ripresa nel 2022, quest’anno liquidazioni e fallimenti sono in aumento, anche se è opportuno attendere i dati a consuntivo per trarre conclusioni.

Non vi è dubbio che la restrizione monetaria operata quasi ovunque nel mondo - e il drenaggio delle scorte di liquidità - contribuiscano a far emergere situazioni di fragilità già latenti o in taluni casi a creare le condizioni per le crisi d’impresa. Una tendenza che si è manifestata già negli Stati Uniti dove alcune imprese anche di antica tradizione hanno subìto l’impatto della pandemia, sono state mantenute in linea di galleggiamento dai sussidi pubblici, salvo poi arrendersi al credit crunch e anche alle nuove traiettorie tecnologiche (si veda il Sole 24Ore del 13 agosto).

La demografia aziendale nel suo complesso risente infatti anche di fluttuazioni e trasformazioni tecnologiche intense, come può testimoniare per esempio il calo di circa il 10% nella creazione di nuove imprese in Italia nel 2022 rispetto al 2021. Digitalizzazione e transizione energetica hanno un impatto sull’universo delle imprese, nuove o esistenti, ma queste evoluzioni per essere sostenute necessitano di meno incertezza nelle dinamiche tecnologiche e regolamentari, di strategie chiare a livello europeo e nazionale e di investimenti adeguati per compiere il passaggio almeno parziale da vecchi a nuovi segmenti produttivi e filiere.