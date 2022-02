Crescita e gestione accorta della politica economica per contenere il debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partiamo dalle cifre in questa terza puntata del nostro viaggio nel debito pubblico. In valore assoluto, il contatore a dicembre scorso segnava 2.678,4 miliardi. Ma quel che conta è il rapporto del debito con il Pil, che nel 2021 si è attestato attorno al 150%, 3,5 punti in meno rispetto a quanto previsto negli ultimi documenti programmatici del Governo. Risultato reso possibile dal vigoroso “rimbalzo” della crescita, dopo il profondo rosso del 2020 (-8,9%): +6,5%, mezzo punto percentuale in più rispetto alla stima contenuta nella Nota di aggiornamento al Def dello scorso settembre.

Cosa ci dicono queste cifre? Nel confronto europeo, quello italiano è il secondo più alto debito dopo la Grecia (197,9%) ed è uno dei più alti al mondo, anche se le più recenti stime segnalano una riduzione di oltre 5 punti rispetto al 2020, e di circa 10 punti se il confronto è con il 159,8% previsto dal Documento di economia e finanza dell’aprile 2021.

Ma più che soffermarci sui numeri (pur fondamentali per capire in che direzione stiamo andando), la vera domanda è se il nostro debito pubblico sia sostenibile. Sono essenzialmente tre le precondizioni: crescita, costo del finanziamento del debito, gestione della finanza pubblica. Siamo in condizioni di assicurarle? Prima di entrare nel merito, pare doveroso soffermarci su una questione altrettanto decisiva, ai fini della sostenibilità del debito: chi lo detiene? In poche parole in mano a chi è il nostro debito pubblico?

La quota di titoli detenuta dall’Eurosistema nel suo complesso è pari al 28,1% del totale, cui va ad aggiungersi il 4,7% in mano alla Banca d’Italia. Le banche e le altre istituzioni finanziarie nazionali detengono il 34%, mentre le famiglie posseggono solo il 6,5% del debito. Quanto agli investitori esteri, siamo attorno al 27,7 per cento.

Possiamo considerare tale, considerevole quota al riparo da rischi? Sì, se le condizioni di mercato continueranno a essere favorevoli. Sì, l’aumento dei tassi avrà effetti limitati sul fronte della spesa per interessi e se lo spread non tornerà a impennarsi. È la crescita la principale clausola di sostenibilità del debito. Quest’anno, tensioni geopolitiche, aumento del costo dell’energia e dell’inflazione permettendo, dovremo attestarci attorno al 4 per cento. Ma la vera sfida è per gli anni a venire. Occorre spingere più in alto l’asticella rispetto al 2,8% e 1,9% previsti al momento per il 2023 e 2024. Cruciale è la realizzazione, senza ritardi e incertezze, del Pnrr, che mette a disposizione 191,5 miliardi fino al 2026. Secondo le stime della Banca d’Italia, se realizzati in pieno gli investimenti previsti dal Programma potrebbero far crescere il Pil del 3% entro il 2026. Effetti ulteriori, fino a 6 punti in un decennio, sono attesi dalle riforme e dagli incentivi alla ricerca e all’innovazione. Si aggiungerebbe così quasi un punto percentuale al potenziale di crescita dell’economia del Paese.