Crescita, la Francia sorpassa la Germania e resiste alle crisi

Il peso della domanda estera

La differenza nei ritmi di crescita degli ultimi sei trimestri va quindi considerata di natura ciclica. Il (solito) sospetto è uno solo: la domanda estera. Il confronto tra l’andamento della domanda interna dei due Paesi non mostra la stessa “superiorità” dell’andamento francese rispetto a quello tedesco.

Anzi: persino nell’ultimo trimestre primaverile, quello del segno meno, in Germania è stata più rapida. Il discorso si può ripetere in modo analogo per i soli investimenti, davvero in difficoltà in Germania solo nel secondo trimestre di quest’anno malgrado tutta l’enfasi sull’incertezza causata dalle tensioni commerciali. La Francia è invece andata relativamente meglio nelle esportazioni.

La maggiore esposizione dell’economia tedesca alla domanda estera, che nei momenti di difficoltà si trasforma in una fonte di vulnerabilità, non è certo una novità. La Francia è invece, dalla Grande recessione, un importatore netto, anche se l’Fmi prevede, per fine 2020, una bilancia corrente (che non contempla solo gli scambi commerciali) in equilibrio.