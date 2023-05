Crescita sostenibile, la priorità dell’Unione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Negli ultimi anni l’Unione europea ha portato avanti iniziative importanti per centrare gli obiettivi dell’agenda 2030: il Green deal europeo, la legge sul clima e il piano d’azione per il pilastro europeo dei diritti sociali. NextGenerationEu e i Pnrr sono stati impostati guardando agli obiettivi di sviluppo sostenibile: i sei pilastri su cui sono ripartiti i piani di ripresa nazionali ricalcano gli obiettivi comuni e lo stesso vale per i fondi strutturali all’interno della politica di coesione. Lo ha sottolineato il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, spiegando che «sfruttare appieno queste risorse è fondamentale per lanciare una crescita economica che sia non solo più forte ma anche più sostenibile». Gentiloni, che interverrà su questi temi a Trento, ha ricordato anche «le misure per ridurre le diseguaglianze, tra cui nuove regole europee per il salario minimo e per rafforzare la parità di genere ai vertici delle istituzioni», «gli accordi per la tassazione delle multinazionali» e quelli per «la protezione delle biodiversità».

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

La via europea alla crescita sostenibile

I protagonisti: Paolo Gentiloni (commissario per gli Affari economici e monetari, Commissione europea), Adriana Cerretelli (editorialista Il Sole 24 Ore)