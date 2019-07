Crescita zero per i macchinari Dopo un 2018 record Federmacchine stima uno stop per il mercato interno. Il presidente Salmoiraghi: «Dal Governo un pacchetto strutturale per la crescita dell’impresa, in modo da sostenere investimenti e innovazione» di Luca Orlando

Zero. Dopo anni di corsa a doppia cifra per il mercato interno dei beni strumentali è il momento del ritorno alla realtà, con una crescita quasi nulla nel 2019.

Le stime di Federmacchine, federazione che raggruppa le categorie produttive dell’impiantistica industriale (5.150 imprese, quasi 200mila addetti) vedono infatti per il settore solo un timido progresso nel 2019, crescita dei ricavi dell’1,7% determinata per i nostri costruttori unicamente dall’export, in aumento del 2,7%.

In chiaro rallentamento saranno invece i valori legati al mercato domestico: appena +0,6% per il consumo, un calo di due decimali per le consegne nazionali dei nostri produttori.

Stop che del resto che non arriva per nulla inatteso, esito in realtà scontato della lunga sequenza di segnalazioni di frenata degli ordini, culminata la scorsa settimana nel dato del secondo trimestre per le macchine utensili: un crollo del 31,4% determinato da una frenata decisa dell’export ma soprattutto dal quasi dimezzamento (-43%) del mercato interno.

«Dopo un 2018 particolarmente positivo - spiega Sandro Salmoiraghi, presidente di Federmacchine - l'outlook sul medio termine è decisamente differente. Se, infatti, ci aspettiamo un 2019 ancora favorevole, il futuro non lo vediamo altrettanto roseo anche perchè i fattori che rendono complicato il contesto economico non sono solo italiani ma, al contrario, riguardano l'intero scenario globale. Il mercato interno sembra avere esaurito la spinta propulsiva, in un momento in cui, invece, andrebbe sostenuto il processo di trasformazione dell'industria manifatturiera italiana avviato negli anni appena passati ma non certo terminato. Per questo chiediamo alle autorità di governo di ragionare sull'adozione di un Pacchetto unico per la crescita di impresa, strutturale, liberato cioè dalle annuali attese e incertezze legate alla possibile riconferma di ciascuna delle misure in esso inserite. Il Pacchetto per la crescita di impresa dovrebbe sommare in sé tutti i vantaggi fiscali legati a ricerca e sviluppo e a super e iperammortamento per gli investimenti in nuovi macchinari, software e automazione, disegnando così un progetto di insieme di lungo periodo».